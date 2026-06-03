端午節好去處2026︱尖沙咀龍舟美食街限定雪條＋雞蛋仔＋《迷你兵團》打卡位＋龍舟競賽直擊＋首設非遺工作坊

端午節好去處推介！一年一度的端午節又來了，不經不覺永明香港國際龍舟邀請賽將踏入50周年，今年將升級為「永明香港國際龍舟節」，並於6 月中月尖沙咀海濱率先登場。屆時星光大道沿途的龍舟美食街，匯聚多個特色餐飲攤檔，必試端午限定限定雪條、雞蛋仔、雞尾酒消暑透心涼，同場更有《迷你兵團》、巨型可口可樂樽及龍舟主題打卡熱點。除了欣賞刺激龍舟競賽，還可以到悠閒區體驗吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化，全日食買玩！

永明香港國際龍舟節升級登場

「永明香港國際龍舟邀請賽」迎來50周年的重要里程碑，今屆賽事特別設立「50周年漁民盃」及「50周年錦標賽」。6月27至28日舉行龍舟節賽事，匯聚來自 16 個國家及地區，包括中國內地、加拿大、美國、英國、澳洲、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、卡塔爾、印尼等逾4,500名健兒將進行21項賽事，參賽隊伍、國家及地區數量更勝去年超過220隊！今年更特設「50周年漁民盃」，邀請香港仔、柴灣等6支本地漁民組隊，以傳 統木製龍舟出戰。同場又加設全新「50 周年錦標賽」，集合九項主要賽事的冠軍人馬爭奪 「終極龍王」殊榮。

端午節假期有何好去處推介？今年龍舟節的尖沙咀海濱活動由6月19日至7月1日舉行，首次延長至13日，橫跨端午至七一檔期，兩個星期六日及公眾假期大家除可於星光大道的美食街品嘗應節美食，更可於四大特色打卡位影相留念。打卡位包括永明香港龍舟共創站、22米長傳統木龍舟、全新電影《迷你兵團與大怪獸》聯乘龍舟主題裝置、巨型可口可樂®樽及龍舟主題打卡熱點。

《迷你兵團與大怪獸》聯乘龍舟主題裝置

巨型可口可樂®樽及龍舟主題打卡熱點

龍舟美食街

位於尖沙咀海濱星光大道的「龍舟美食街」，由七個指定餐飲攤售賣龍舟主題創意美食及消暑飲品。透心涼之選有端午節限定蛋黃味雪糕、龍舟香蕉船、以及龍舟形狀的芝麻椰汁糖水雪條，想飽肚可以揀應節糭子、龍舟雞蛋仔，特式熱狗及小丸子或是呷一口端午主題雞尾酒，海濱感受端午節氣氛。

Summer Shop 應節粽子 $28-$70

雞蛋仔冰淇淋龍舟雞蛋仔 $55

熱狗星球特式熱狗 $30、小丸子 $40



星光小店 蛋黃味雪糕$25



星之小店 龍舟香蕉船$60



ISEE ISEE 芝麻椰汁糖水龍舟雪條



白酒大師 端午主題雞尾酒

龍舟節更首設非遺工作坊，體驗編織漁網、吹糖和製作灰水糭。想體驗龍舟競渡，可透過虛擬實境（VR）， 讓大家用新科技體驗傳統節慶。周末及公眾假期期間， 位於啤酒樂園的舞台將上演詠春、扯鈴、中阮及古箏等非遺表演；晚上更有現場音樂表演。



龍舟節更首設非遺工作坊體驗編織漁網



6月19日至7 月1日啤酒樂園，旅客憑有效旅遊證件於指定地點可免費領取啤酒券、粽子毛絨掛飾換領券及冰棒。



VR陸上龍舟划槳體驗



2026永明香港國際龍舟節

日期︰6月19日至7月1日

龍舟美食街

日期︰6月19日至7月1日

營業時間︰下午1:00至晚上10:00

地點︰九龍尖沙咀星光大道

永明香港國際龍舟邀請賽

時間*︰上午8:00至下午6:15（星期六）、上午8:00至下午5:00（星期日）

地點︰尖沙咀海濱

觀賞區︰尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶場地設有蓋看台

免費入場

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/dragon-boat-festival.html