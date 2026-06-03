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最近，大家都陷入非常焦慮的狀態，美伊兩國的和平談判，好壞消息不停交織出現，希望與失望的情緒在不斷的循環當中，真假之間誰能說得清楚？這種不確定性禍及全球，其禍端可說是出於美國和以色列的失信失義，這兩名難兄難弟視停火協議如無物，美國一邊談判卻在另一邊偷襲伊朗，以色列更離譜，在與黎巴嫩處於停火時期，竟又違反協議大打出手，今次更攻佔黎巴嫩南部戰略地標博福特城堡(Beaufort Castle)，還插上以色列國旗耀武揚威，伊朗見此隨即中斷與美國的和談，原本正在調整的國際油價應聲再次大漲。
國際評論

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

容我世說
張翠容
容我世說

　　最近，大家都陷入非常焦慮的狀態，美伊兩國的和平談判，好壞消息不停交織出現，希望與失望的情緒在不斷的循環當中，真假之間誰能說得清楚？這種不確定性禍及全球，其禍端可說是出於美國和以色列的失信失義，這兩名難兄難弟視停火協議如無物，美國一邊談判卻在另一邊偷襲伊朗，以色列更離譜，在與黎巴嫩處於停火時期，竟又違反協議大打出手，今次更攻佔黎巴嫩南部戰略地標博福特城堡(Beaufort Castle)，還插上以色列國旗耀武揚威，伊朗見此隨即中斷與美國的和談，原本正在調整的國際油價應聲再次大漲。

 

　　美以兩國弄得中東地區永無寧日。看來，美國無法叫停以色列，甚至反過來給後者牽著鼻子走，並常以自衛理由為以色列不尊重停火協議開脫。當以色列轟炸黎巴嫩時，以軍幾乎在同一時間擴大在敘利亞的推進，強行在庫奈特拉省與德拉省設立檢查站，無視敘利亞的主權。

 

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

在與黎巴嫩停火期間，以色列竟毀約攻佔黎國南部戰略地標博福特城堡。(AP)

 

　　最令國際社會非議的是，以色列近日宣稱已實質控制了加沙面積達60%並上望七成，而加沙巴人死亡人數來到72941人，外界好奇由特朗普牽頭的「加沙和平委員會」究竟有否運作？目標何在？事實上，美國正陷於伊朗這個最新的泥沼中，特朗普就此的發言經常互相矛盾，令世界無所適從。

 

　　在不打又打和停戰與交戰的虛實裏，最大的得益者只有軍工複合體，但全球經濟卻朝向一場全球性大蕭條狂奔。世界銀行預測，若戰爭持續，今年在波斯灣生產，並經由霍爾木茲海峽轉運的氮肥成本將增加31%，這將使得食品成本大幅上漲。能源短缺已經令全球的製造與生產崩潰，而脆弱且相互依賴的全球供應鏈正在停滯，正如伊朗指出，「我這個經濟生態系統被摧毀很容易，但要重新拼回來卻非常困難」。

 

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

美以連番空襲伊朗，導致逾3000伊朗平民喪生，當中包括至少221名兒童。(AP)

 

　　不過，人道代價更高，至今美以已聯手殺害超過3300名伊朗平民，其中至少221名兒童，超過300萬伊朗人被迫流離失所；此外，由於以色列對黎巴嫩持續轟炸與種族清洗，導致數十萬人死傷，超過100萬黎巴嫩人失去家園。同時，加沙因以色列的種族滅絕政策，超過200萬加沙巴人無家可歸，7萬多的死亡數字繼續上升；而在被佔領的約旦河西岸，另有1100名巴人被殺，4萬巴人被迫流離失所。

 

　　全球也絕不好過，燃料短缺與供應中斷，正令亞洲各國不堪重負：泰國面臨恐慌性搶油，導致部分加油站實行配給政策；越南與南韓，則正忙著取得替代的原油與燃料供應；至於極度依賴波斯灣進口原油、逾95%進口原油來自中東的日本，自美伊戰爭在2月尾爆發以來，已被迫動用其戰略儲備兩次。

 

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

由於油墨的原材料石油短缺，日本的薯片包裝轉為黑白色。(AP)

 

　　當液化石油價格因戰爭上漲，印度的民用烹飪燃料價格已升了約7%，但在商業領域則暴漲約76%，這導致印度服裝與紡織業出現減產與裁員；同樣的情況也出現在孟加拉與柬埔寨。與此同時，霍爾木茲海峽不穩定，連氦氣、鋁與萘烷(Naphtha)亦出現短缺，這些短缺已造成好些重要產業產量下滑，包括微晶片製造商、建築公司，以及塑膠包裝產業。印度的鋼廠與日本的汽車製造商也削減了產量，全球已經有數以萬計的工人因此失去了工作。

 

　　至於航空業，包括亞洲，業務不得不縮減，並要提高附加費作補償。據《華爾街日報》報道，全球最富有的國家之一、原本其主權基金總額超過2萬億美元的阿聯酋，在導彈損毀了天然氣田、霍爾木茲海峽的航運停擺後，已向美國提出「戰時金融援助(Wartime Financial Lifeline)」的請求。根據聯合國開發計劃署(UNDP)的說法，由於戰爭的衝擊，數百萬人（尤其在亞洲與非洲）面臨陷入極端貧窮的風險。

 

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

阿聯酋不少石油設施遭伊朗的無人機炸毀 (AP)

 

　　美國是石油與天然氣的淨輸出國，因而在某種程度上相對不受這波全球衝擊影響，可是其國內汽油價格仍上漲約40%，至每加侖超過4.5美元。美國柴油的平均價格也上升近50%，突破每加侖5.6美元。但這只是一個時間問題——一旦全球經濟崩潰，美國亦會受衝擊。

 

　　特朗普和內塔尼亞胡正把我們推向全球性大蕭條，而隨著金融危機而來的社會與政治不穩定，也會一併爆發。毫無疑問，我們正面對人類文明一頁黑暗歷史，但黑暗的盡頭會否出現曙光，那就要看各國能否攜手回應了。

Tags:#容我世說#中東戰火#中東局勢#伊朗#大國博弈#美伊關係#以黎衝突#以色列#黎巴嫩#敘利亞#地緣政治緊張局勢#全球經濟危機#霍爾木茲海峽#油價#供應鏈中斷#平民傷亡#難民和流離失所#人道主義危機#軍工複合體#美國#特朗普#內塔尼亞胡#全球衰退#金融危機#社會和政治動盪
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