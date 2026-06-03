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跨境營銷｜短視頻出海新機會，TikTok如何成中國品牌新管道？
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跨境營銷｜短視頻出海新機會，TikTok如何成中國品牌新管道？

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　隨著移動互聯網的發展，短視頻已成為海外消費者獲取資訊和決策購買的重要管道。相比傳統廣告，短視頻通過演算法精准推薦內容，更容易觸達目標群體，為中國品牌提供直接進入海外市場的機會。

 

TikTok出海：品牌曝光新路徑

 

　　對於希望快速進入海外市場的中國品牌而言，TikTok不僅是流量平台，更是品牌塑造的新陣地。通過短視頻內容，品牌可以展示產品使用場景、故事化行銷或用戶體驗，快速建立信任感。例如，中國美妝品牌完美日記在TikTok通過達人試色和護膚測評，實現了海外市場的快速增長。

 

跨境營銷｜短視頻風口下的出海機會，TikTok如何成為中國品牌新管道？

 

內容為王：演算法驅動精准投放

 

　　TikTok的核心競爭力在於其推薦演算法。品牌內容通過演算法分發給潛在興趣用戶，降低了傳統廣告投放的門檻。企業只需製作有創意的短視頻，即可實現快速傳播。在澳洲市場，一些食品和零食品牌通過短視頻教學或趣味挑戰賽，實現了從零關注到快速提升品牌知名度的突破。

 

　　短視頻不僅提升曝光，還能直接推動跨境電商交易。TikTok Shop等平台正在北美和澳洲佈局，為中國品牌提供「一站式」銷售解決方案，幫助企業實現從內容到流量，再到交易的完整閉環。

 

跨境營銷｜短視頻風口下的出海機會，TikTok如何成為中國品牌新管道？

 

本土化策略：語言與文化適配

 

　　成功的海外短視頻出海離不開本土化運營。中國品牌需要根據不同市場文化、節日和消費習慣調整內容風格。例如，在澳洲市場推廣茶飲品牌時，通過結合當地下午茶文化和健康理念製作短視頻，吸引了大量年輕消費者關注和分享。TikTok提供豐富的數據分析工具，幫助品牌瞭解視頻表現、用戶互動和轉化情況。企業可以根據數據優化內容方向和投放策略，不斷迭代創意，提高品牌傳播效果。

 

跨境營銷｜短視頻風口下的出海機會，TikTok如何成為中國品牌新管道？

 

抓住短視頻紅利，實現海外增量

 

　　短視頻的流量紅利為中國品牌提供了前所未有的出海機會。在這個過程中，紅萌出海憑藉豐富的媒體資源，包括線上線下管道整合、社交平台推廣及本地運營支持，為品牌提供全鏈路出海解決方案，助力中國品牌在海外市場實現快速落地與可持續增長。通過內容創意、演算法投放、本土化策略以及跨境電商閉環，中國品牌在TikTok上實現快速曝光與品牌建設。面對北美與澳洲市場，TikTok不僅是行銷工具，更是品牌海外擴張的重要管道。

 

跨境營銷｜短視頻風口下的出海機會，TikTok如何成為中國品牌新管道？

 

Tags:#數碼轉型#數碼營銷#跨境營銷#營銷策略#銷售#消費#短視頻#TikTok#中國品牌#故事化行銷#用戶體驗#海外市場#演算法#行銷
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