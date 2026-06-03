寵物好去處︱天星小輪人寵海上派對＋送水手帽領巾＋維港歎啡聽音樂＋收益支持流浪貓狗救援

夏天熱辣辣，寵物主人煩惱去邊玩？不如帶同毛孩齊齊出海玩樂，全港首間天星小輪船上酒吧STAY BAR將於 6月20日至21日，一連兩日舉行「寵愛維港 快樂啟航」的人寵海上派對。狗狗可穿上萌爆水手服變身打卡之餘，更可船艙內涼冷氣陪主人chill住歎咖啡、聽音樂欣賞維港美景。是次大會將把活動的部分收入，捐贈予香港拯救貓狗協會，以支持其流浪貓狗救援及領養工作。

大會全面升級防護措施，保障毛孩安全，如船艙內將全天候開放冷氣，確保狗狗在炎炎夏日出海時，依然能享受清涼舒適的時光。此外，全船範圍已加設安全圍網以防狗狗墮海，寵主在活動期間亦須全程為愛犬繫上牽引繩。入場前將嚴格檢查犬隻疫苗紀錄（針卡），現場更貼心備有一百件狗狗專用救生衣供借用。

Bombom兩年前由Estelle從香港拯救貓狗協會領養，早前 率先體驗了「寵愛維港 快樂啟航」的優先場，Bombom第一次乘船感到非常新奇有趣。

歎咖啡聽現場音樂演奏

每班航線45分鐘，由12nn 至 6pm，出航時間為12pm、1:30pm、3pm、4:30pm、6pm時間有彈性，主人除了於毛孩同遊享受海上遊外，更可於現場欣賞歌手音樂演唱表演，以及品嘗人氣寵物友善咖啡店 Safe Haven招牌冷萃咖啡，與其他主人交流及放鬆身心。

每一班航程均設有專業歌手駐場帶來現場音樂表演。

人氣寵物友善咖啡店 Safe Haven招牌冷萃咖啡

最萌水手狗狗裝扮

凡參與「寵愛維港 快樂啟航」活動的毛孩，均可免費獲贈大會精心設計的精美紀念品，包括水手帽及專屬頸巾。大會將把活動總收入不扣除成本的10%捐贈予香港拯救貓狗協會（HKSCDA），以支持其流浪貓狗救援、醫療、絕育及領養等工作。每位參加者票價$280，每隻狗狗$200，費用包括：咖啡乙杯、福袋、狗狗水手帽及狗狗水手巾。

專屬頸巾及水手帽

寵愛維港 快樂啟航

日期：2026年6月20日至21日

時間：12nn - 6pm（出航時間：12pm、1:30pm、3pm、4:30pm、6pm）

每班航程：45分鐘

上船地點：尖沙咀天星碼頭K4號

票價：港幣$280／每位參加者；港幣$200／每隻狗狗（活動總收入不扣除成本的10%將捐贈予香港拯救貓狗協會）

費用包括：咖啡乙杯、福袋、狗狗水手帽及狗狗水手巾

活動內容：維港海上航程、精品咖啡、現場音樂演唱、狗狗水手造型體驗及人寵打卡

購票方法：https://www.klook.com/zh-HK/activity/214490-paws-on-victoria-harbour-a-joyful-voyage-dog-friendly-star-ferry-cruise-stay-bar-tsim-sha-tsui/