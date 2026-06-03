歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
特朗普上月訪華，隨行商界「天團」名單中，本來沒有黃仁勳，是空軍一號即將起飛時，才安排後者登機的。
國際評論

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

政經范局
范強
政經范局

　　特朗普上月訪華，隨行商界「天團」名單中，本來沒有黃仁勳，是空軍一號即將起飛時，才安排後者登機的。

 

　　對此，媒體坊間流傳一套解釋，就是黃因為力求打破對華輸出高端晶片的禁令，得罪了華府鷹派，被這些官員故意排除在名單之外，直至特朗普知情，才臨時邀請他登機。

 

　　然而，這種說法存在明顯的漏洞——特朗普的商界隨行者號稱「天團」，一眾CEO身家超過20萬億美元，馬斯克、庫克等科技界龍頭都在名單上，這份名單必然會交給特朗普審閱，如果最初沒有黃仁勳，他是必然知情的。

 

　　因此較為可能出現的情況，無非是兩個：一是特朗普要向北京擺出一個姿態，就是在晶片問題上，中美雙方沒有可談的空間；二是特朗普和黃仁勳圍繞著對華晶片輸出政策存在矛盾，而引發了不快。

 

　　換言之，特朗普自己就是那個要把黃仁勳排除在名單外的所謂「鷹派」。接下來，在空軍一號即將飛往中國時，特朗普TACO了，或是有人提醒了他，他的訪華「天團」不能沒有黃仁勳。

 

訪華不能沒有黃仁勳

 

　　為甚麼不能沒有黃仁勳呢？因為特朗普雖然貴為美國總統，但其行事本質就是一名真人騷主持外加生意佬，而他的家族和友圈，也大多只是炒家。他的班底和科技界本來風馬牛不相及，但當今美國炒得最沸騰的，卻正正是AI概念下的晶片股。

 

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

特朗普訪華任務之一，是為AI熱潮營造敘事。（美聯社）

 

　　黃仁勳等科技巨企領軍人，專注「實打實」的科技升級，力求擴大其產品的全球市場份額，但特朗普及其家族、友圈哪管這些，他們只是在追求「虛打虛」的市場炒作。尤其是特朗普政府對伊朗發動閃電戰失敗後，美股大市全靠AI熱潮撐著，反而還日日破頂，實現八連升、九連升，甚為熱鬧。

 

　　對於特朗普來說，只要能把AI熱潮和晶片股帶動的炒風撐到年底，無論是對於其圈內人士的利益，還是對共和黨中期選舉的好處，都不必多言了吧？問題是，美國圍繞AI概念的投資一直面對泡沫化危險，其中最大的懸念，是投資巨大，回報卻遙遙無期。

 

　　據統計，僅亞馬遜、Alphabet、Meta和微軟四大科技巨企，2026年預計在AI基礎設施的總支出就已上調至驚人的7250億美元。但是，美國的AI概念還沒有順利完成產業化進程，一些核心AI軟件與服務公司每年的營收額僅數百億美元。

 

　　若換了在過去，美國科技概念實現產業化，並順利佔領消費市場，本來不是個天大的問題，例如在蘋果早年推出智能手機的時代，有中國這個全球工廠代工和全球最大消費市場接盤，蘋果輕易就走完了由概念至產品，再到出售的整個過程。

 

特朗普營造AI經濟敘事

 

　　然而在中美激烈競爭、產業脫勾斷鏈的時代，這條路卻不那麼易走了。黃仁勳一直強調佔據中國市場非常重要，但美國共和、民主兩黨政府均不以為然，反而變本加厲要「鎖死」中國，於是就出現了AI概念難以實現產業化、不斷累積泡沫的這一幕。

 

　　在此情況下，特朗普政府如要保住AI概念這棵市場搖錢樹，就必須要為之創作經濟敘事，唱好其投資前景，維繫市場的炒作熱度，避免在11月中期選舉前爆煲。率領商界「天團」訪華，就是其「AI敘事經濟」的重要一環。

 

　　本來，習特會要討論很多涉及中美間，以及有關全球及地區安全事務的敏感議題，然而特朗普的隨行科技及商業巨企高層們，居然得以直接走進了會議廳，無疑給予了外界一種印象，即中美間圍繞科技、產業等領域的合作仍然有得傾。一旦美國技術打進中國市場，AI概念的產業化進程就在很大程度上值得憧憬。

 

　　在一眾科技巨企中，英偉達是唯一已經在AI熱潮中賺取了暴利的龍頭企業，在特朗普的這場AI大龍鳳表演中，怎少得了黃仁勳的配合？然而，市場顯然沒有注意到，黃仁勳對特朗普的這套敘事其實並不合拍。

 

馬斯克給黃仁勳戴高帽

 

　　對於黃仁勳的臨時獲邀隨行，有位「明白人」專門給他戴了頂高帽。這位「明白人」就是馬斯克，他在訪華時特意在社交網站X上發文，稱：「只有我和黃在空軍一號上。」言下之意，雖然「天團」名流眾多，但特朗普是特別器重黃仁勳和馬斯克兩人。

 

　　黃仁勳被戴了這頂高帽，只要順水推舟說一番好聽說話，就能成全特朗普的敘事。例如他可以說，最初未能列入隨團名單，是因為個人日程安排或技術原因，直至總統盛情相邀，及專程到阿拉斯加接他，才得以成行，並為此感謝總統對AI及晶片產業輸華的重視云云。

 

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

黃仁勳（後）臨時被安排乘上空軍一號訪華（美聯社）

 

　　接下來他還可以說，此次訪華為中美間AI及晶片合作帶來了新的契機，期待雙方進一步合作。只要說出這番話，就等同於他以美國AI及晶片業龍頭的身份，為特朗普訪華之行背書，好歹也算是對特朗普這場大龍鳳有所交代了。

 

　　但黃仁勳卻沒有這麼說。關於臨時受邀這一幕，他如實指出此前與白宮根本就沒有任何溝通交流。當特朗普臨時發出邀請時，還以為他也身處首都華盛頓，其實後者此時身在西岸，因此空軍一號才臨時停留阿拉斯加，讓匆匆趕到當地的黃登機。

 

　　至於馬斯克所戴的高帽，事實上隨行「天團」代表早就有所準備，各自乘私人飛機赴華，黃仁勳因為毫無準備，才獲特朗普安排臨時安排空軍一號機位。這說明在特朗普訪華前，並沒有作出任何溝通及努力，來推進中美間就AI和晶片領域的合作。美國的AI概念和晶片，仍然被堵在中國市場外。

 

　　黃仁勳接下來更是倒了一盆冷水，他在訪華結束後接受CNBC採訪時，直言隨著美國出口限制持續重塑全球AI晶片市場格局，「英偉達在很大程度上，已將中國AI晶片市場讓給了華為」。他直言中國市場對AI晶片的需求龐大，而「華為的實力非常強勁，他們在我們缺席的情況下蓬勃發展」。

 

中美展開AI敘事之爭

 

　　這番話無疑是在提醒華爾街，不要對美國AI和晶片業打開中國市場抱以期望。黃仁勳的表態說明，作為一名科技界出身的實幹型科企領袖，他已經準確判斷出，中國有條件在尖端科技領域與美國分庭抗禮。而這套說法，並不符合特朗普的敘事。

 

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

黃仁勳認為美國已將中國晶片市場讓給華為（美聯社）

 

　　去年春節前，中國大型語言模型DeepSeek橫空出世，衝擊美國科企市場，英偉達在一日間蒸發近6000億美元。而在今次特朗普訪華結束後，華為提出了晶片「韜定律」。這套定律以「時間縮微」來取代「幾何縮微」，挑戰主導晶片界半個世紀的「摩爾定律」。

 

　　換了在過去，美國憑著自身壓倒性的優勢，無論提出任何科技定律或生產制式，其他國家都唯有跟從。然而，其極限施壓中國卻正在起反效果——DeepSeek和「韜定律」的出現，說明美國並不是唯一的科技和產業制式領導者。

 

　　在這個新時代，中美皆提出了各自在AI及晶片領域的敘事。特朗普圈子透過演一場大龍鳳，固然可能暫時推高美股，但黃仁勳等科技界領袖顯然已經意識到，單憑炒作不可能贏得這場敘事之爭。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=l87LvJAp09U

 

 

Tags:#政經范局#大國博弈#中美關係#習特會#特朗普#黃仁勳#AI#人工智能#晶片#英偉達#華為#馬斯克#DeepSeek#韜定律#中美科技競爭
Add a comment ...Add a comment ...
習特會後定江山——從中美第一紅線到台海行動指引
更多政經范局文章
習特會後定江山——從中美第一紅線到台海行動指引

投票區

籃球教練涉體罰學生
121
|
0

你認為今次事件最大問題是甚麼？

體罰學生
17%
當眾羞辱學生
44%
教練情緒失控
13%
學校監管不足
14%
無意見
12%
投票期：2026-06-03 ~ 2026-07-03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處