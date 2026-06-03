特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

特朗普上月訪華，隨行商界「天團」名單中，本來沒有黃仁勳，是空軍一號即將起飛時，才安排後者登機的。

對此，媒體坊間流傳一套解釋，就是黃因為力求打破對華輸出高端晶片的禁令，得罪了華府鷹派，被這些官員故意排除在名單之外，直至特朗普知情，才臨時邀請他登機。

然而，這種說法存在明顯的漏洞——特朗普的商界隨行者號稱「天團」，一眾CEO身家超過20萬億美元，馬斯克、庫克等科技界龍頭都在名單上，這份名單必然會交給特朗普審閱，如果最初沒有黃仁勳，他是必然知情的。

因此較為可能出現的情況，無非是兩個：一是特朗普要向北京擺出一個姿態，就是在晶片問題上，中美雙方沒有可談的空間；二是特朗普和黃仁勳圍繞著對華晶片輸出政策存在矛盾，而引發了不快。

換言之，特朗普自己就是那個要把黃仁勳排除在名單外的所謂「鷹派」。接下來，在空軍一號即將飛往中國時，特朗普TACO了，或是有人提醒了他，他的訪華「天團」不能沒有黃仁勳。

訪華不能沒有黃仁勳

為甚麼不能沒有黃仁勳呢？因為特朗普雖然貴為美國總統，但其行事本質就是一名真人騷主持外加生意佬，而他的家族和友圈，也大多只是炒家。他的班底和科技界本來風馬牛不相及，但當今美國炒得最沸騰的，卻正正是AI概念下的晶片股。

特朗普訪華任務之一，是為AI熱潮營造敘事。（美聯社）

黃仁勳等科技巨企領軍人，專注「實打實」的科技升級，力求擴大其產品的全球市場份額，但特朗普及其家族、友圈哪管這些，他們只是在追求「虛打虛」的市場炒作。尤其是特朗普政府對伊朗發動閃電戰失敗後，美股大市全靠AI熱潮撐著，反而還日日破頂，實現八連升、九連升，甚為熱鬧。

對於特朗普來說，只要能把AI熱潮和晶片股帶動的炒風撐到年底，無論是對於其圈內人士的利益，還是對共和黨中期選舉的好處，都不必多言了吧？問題是，美國圍繞AI概念的投資一直面對泡沫化危險，其中最大的懸念，是投資巨大，回報卻遙遙無期。

據統計，僅亞馬遜、Alphabet、Meta和微軟四大科技巨企，2026年預計在AI基礎設施的總支出就已上調至驚人的7250億美元。但是，美國的AI概念還沒有順利完成產業化進程，一些核心AI軟件與服務公司每年的營收額僅數百億美元。

若換了在過去，美國科技概念實現產業化，並順利佔領消費市場，本來不是個天大的問題，例如在蘋果早年推出智能手機的時代，有中國這個全球工廠代工和全球最大消費市場接盤，蘋果輕易就走完了由概念至產品，再到出售的整個過程。

特朗普營造AI經濟敘事

然而在中美激烈競爭、產業脫勾斷鏈的時代，這條路卻不那麼易走了。黃仁勳一直強調佔據中國市場非常重要，但美國共和、民主兩黨政府均不以為然，反而變本加厲要「鎖死」中國，於是就出現了AI概念難以實現產業化、不斷累積泡沫的這一幕。

在此情況下，特朗普政府如要保住AI概念這棵市場搖錢樹，就必須要為之創作經濟敘事，唱好其投資前景，維繫市場的炒作熱度，避免在11月中期選舉前爆煲。率領商界「天團」訪華，就是其「AI敘事經濟」的重要一環。

本來，習特會要討論很多涉及中美間，以及有關全球及地區安全事務的敏感議題，然而特朗普的隨行科技及商業巨企高層們，居然得以直接走進了會議廳，無疑給予了外界一種印象，即中美間圍繞科技、產業等領域的合作仍然有得傾。一旦美國技術打進中國市場，AI概念的產業化進程就在很大程度上值得憧憬。

在一眾科技巨企中，英偉達是唯一已經在AI熱潮中賺取了暴利的龍頭企業，在特朗普的這場AI大龍鳳表演中，怎少得了黃仁勳的配合？然而，市場顯然沒有注意到，黃仁勳對特朗普的這套敘事其實並不合拍。

馬斯克給黃仁勳戴高帽

對於黃仁勳的臨時獲邀隨行，有位「明白人」專門給他戴了頂高帽。這位「明白人」就是馬斯克，他在訪華時特意在社交網站X上發文，稱：「只有我和黃在空軍一號上。」言下之意，雖然「天團」名流眾多，但特朗普是特別器重黃仁勳和馬斯克兩人。

黃仁勳被戴了這頂高帽，只要順水推舟說一番好聽說話，就能成全特朗普的敘事。例如他可以說，最初未能列入隨團名單，是因為個人日程安排或技術原因，直至總統盛情相邀，及專程到阿拉斯加接他，才得以成行，並為此感謝總統對AI及晶片產業輸華的重視云云。

黃仁勳（後）臨時被安排乘上空軍一號訪華（美聯社）

接下來他還可以說，此次訪華為中美間AI及晶片合作帶來了新的契機，期待雙方進一步合作。只要說出這番話，就等同於他以美國AI及晶片業龍頭的身份，為特朗普訪華之行背書，好歹也算是對特朗普這場大龍鳳有所交代了。

但黃仁勳卻沒有這麼說。關於臨時受邀這一幕，他如實指出此前與白宮根本就沒有任何溝通交流。當特朗普臨時發出邀請時，還以為他也身處首都華盛頓，其實後者此時身在西岸，因此空軍一號才臨時停留阿拉斯加，讓匆匆趕到當地的黃登機。

至於馬斯克所戴的高帽，事實上隨行「天團」代表早就有所準備，各自乘私人飛機赴華，黃仁勳因為毫無準備，才獲特朗普安排臨時安排空軍一號機位。這說明在特朗普訪華前，並沒有作出任何溝通及努力，來推進中美間就AI和晶片領域的合作。美國的AI概念和晶片，仍然被堵在中國市場外。

黃仁勳接下來更是倒了一盆冷水，他在訪華結束後接受CNBC採訪時，直言隨著美國出口限制持續重塑全球AI晶片市場格局，「英偉達在很大程度上，已將中國AI晶片市場讓給了華為」。他直言中國市場對AI晶片的需求龐大，而「華為的實力非常強勁，他們在我們缺席的情況下蓬勃發展」。

中美展開AI敘事之爭

這番話無疑是在提醒華爾街，不要對美國AI和晶片業打開中國市場抱以期望。黃仁勳的表態說明，作為一名科技界出身的實幹型科企領袖，他已經準確判斷出，中國有條件在尖端科技領域與美國分庭抗禮。而這套說法，並不符合特朗普的敘事。

黃仁勳認為美國已將中國晶片市場讓給華為（美聯社）

去年春節前，中國大型語言模型DeepSeek橫空出世，衝擊美國科企市場，英偉達在一日間蒸發近6000億美元。而在今次特朗普訪華結束後，華為提出了晶片「韜定律」。這套定律以「時間縮微」來取代「幾何縮微」，挑戰主導晶片界半個世紀的「摩爾定律」。

換了在過去，美國憑著自身壓倒性的優勢，無論提出任何科技定律或生產制式，其他國家都唯有跟從。然而，其極限施壓中國卻正在起反效果——DeepSeek和「韜定律」的出現，說明美國並不是唯一的科技和產業制式領導者。

在這個新時代，中美皆提出了各自在AI及晶片領域的敘事。特朗普圈子透過演一場大龍鳳，固然可能暫時推高美股，但黃仁勳等科技界領袖顯然已經意識到，單憑炒作不可能贏得這場敘事之爭。

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