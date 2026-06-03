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Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡
美食情報
美食優惠

Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Flat Iron Burger

　　人氣平鐵漢堡專門店Flat Iron Burger為慶祝灣仔分店新開業，推出兩項期間限定優惠，包括$98超值午市套餐，以及星期五免費迷你漢堡，喜歡吃漢堡的朋友絕不能錯過。

 

　　Flat Iron Burger將風靡杜拜、外型精緻如金幣的迷你熱壓漢堡帶到香港，適合與親朋好友分享。由6月4日起，尖沙咀店及灣仔店推出全新「Coin Burgers」（港幣$168），一盒6個，選用招牌乾式熟成牛肉煎至表面焦香、內𥚃多汁，伴以香濃軟滑的美式芝士，並搭配Bakehouse特製的漢堡包。玩味十足的漢堡盛於特製的抽屜式紙盒內，附上秘製醬汁以提升濃郁風味，兼具視覺效果與層次口感，打卡一流！

 

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Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡

 

　　灣仔店於6月平日午市期間推出四道菜午市套餐（港幣$98；總值超過港幣$220），可任選招牌乾式熟成牛肉漢堡、雞肉漢堡或經典魚漢堡，每款均配以炸薯條、沙律和飮品，以及最邪惡的朱古力新地！留意這個優惠只限堂食，分量十足且極具性價比，必將成為區內上班族的午餐首選。

 

Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡

 

　　此外，灣仔店亦將驚喜推出「Free Slider Fridays」周五禮遇。逢星期五傍晚6時至7時期間，凡享用晚餐或歡樂時光的客人，均可免費獲贈迷你漢堡！

 

Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡

 

Flat Iron Burger 灣仔店

地址：灣仔機利臣街6-14號基利大廈地下A號舖

營業時間：星期一至四 12nn-9pm；星期五至日 11am-9:30pm

IG：https://www.instagram.com/flatironburger_hk

 

Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡

 

Tags:#美食情報#美食優惠#Flat Iron Burger#新餐廳#漢堡包#漢堡包店#灣仔美食#Bakehouse
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