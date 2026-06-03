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鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶
娛樂新聞

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

娛樂
娛樂
TEXT:Eunice Chow

　　戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）今晨（6 月3日）離世，享年89歲，King Sir姪兒鍾志權侄向傳媒發佈消息，指King Sir於今早在家中睡夢中安詳離世。曾擔任香港演藝學院戲劇學院創院院長的King sir ，一生作育英才桃李滿門，得意門生黃秋生、梁祖堯等演員於社交平台懷念恩師。King Sir多年演出的舞台劇、電視劇、電影令人記憶猶新，尤其是他擔任旁述的紀錄片節目《尋找他鄉的故事》，其磁性旁白為人津津樂道，成為港人集體回憶。

 

　　戲劇泰斗鍾景輝博士今晨（6 月3日）離世，享年89歲，King Sir姪兒鍾志權侄向傳媒發佈消息，King Sir於今早在家中睡夢中安詳離世。家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。請大家節哀順變。全文如下︰

 

各位 King Sir 的學生及好友：

 

我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。

請大家節哀順變。

 

家屬 鍾至權 敬上
 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

圖片來源︰香港話劇團

 

　　鍾景輝生於1937年，畢業於美國奧克拉荷瑪浸會大學，隨後取得頂尖名校耶魯大學戲劇學院藝術碩士學位。1960年代返港後King Sir將西方正統戲劇理論引入香港，曾任是無綫電視藝員訓練班開山祖師。King Sir曾於浸會學院（香港浸會大學前身）任教英語及戲劇達23年，並於1983年至2001年出任香港演藝學院戲劇學院創院院長。1984年，鍾景輝創立香港戲劇協會，其後亦分別擔任民政事務局表演藝術委員會成員及香港藝術發展局戲劇藝術顧問。

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

圖片來源︰《相約星期二》fb

　　文化體育及旅遊局局長羅淑佩對香港戲劇大師鍾景輝博士辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。羅淑佩說：「King Sir多年來參與不少經典舞台劇的執導和演出，包括《夢斷城西》、《劍雪浮生》、《推銷員之死》、《相約星期二》等，他曾任教香港演藝學院培育無數知名藝人。」

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

圖片來源︰《相約星期二》fb

 

　　King Sir於舞台劇貢獻良多，早年就首倡以廣東話演出西方荒誕劇同百老匯音樂劇，破紀錄八度榮獲香港舞台劇獎「最佳男主角」同四度獲得「最佳導演」，更獲頒香港藝術發展局「終身成就獎」。

 

　　曾擔任香港演藝學院戲劇學院創院院長的King sir ，一生作育英才桃李滿門，包括萬梓良、黃秋生、劉雅麗、蘇玉華、梁祖堯等實力派演員。演員黃秋生於社交平台寫道︰「King sir  我們帶著沉痛的心情，對您永遠思念，銘記著您的教誨，繼續在戲劇路上奮力前行。記念桃李滿天下的萬世師表。」

 

　　舞台劇演員邵美君、梁祖堯、湯駿業於社交平台表示，「帶著不捨與沉痛，我們永遠思念您。謝謝您當年的教導，阿祖、AhDee和阿君會記緊你每一句叮囑。我們會在戲劇路上繼續努力，不負您的厚望。永遠懷念 桃李滿門的萬世師表」。導演及舞台劇演員彭秀慧於社交平台，表示感謝恩師令她成為其中一個戲劇學院的學生，改變了她的人生。

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

彭秀慧 （右二）與鍾景輝（左二）圖片來源︰彭秀慧 Kearen Pang fb
 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

圖片來源︰彭秀慧 Kearen Pang fb

 

　　Kings Sir多年來曾於TVB、麗的同亞視擔任高層行政工作，參與無數經典電視製作，同時亦參與多部電視劇，包括《牛下女高音》、《律政強人》、 《巴不得媽媽…》、《有營煮婦》、《高朋滿座》、《甜孫爺爺》及《火舞黃沙》，演活律師事務所資深合夥人、富商、恩愛夫妻、爺爺及大反派角色，演技深入民心。2006年更獲頒TVB「萬千光輝演藝大獎」。由鍾景輝擔任旁述的紀錄片節目《尋找他鄉的故事》，其磁性旁白絕對是經典之作，廣為世界各地華人所知。
 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

2006年更獲頒TVB「萬千光輝演藝大獎」圖片來源︰TVB萬千星輝頒獎典禮截圖

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

TVB劇集《高朋滿座》宣傳照

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

TVB劇集《甜酸爺爺》宣傳照

 

鍾景輝逝世︱戲劇泰斗享年89歲曾獲銀紫荊星章＋桃李滿門傳承戲劇＋《尋找他鄉的故事》旁白經典回憶

《賭神3少年賭神》影片截圖

 

　　2007年，鍾博士獲世界華商投資基金會頒發世界傑出華人獎，同年獲美國哈姆斯頓大學頒授榮譽哲學博士學位。2009年，他獲頒香港公開大學榮譽文學博士學位，又於2011年獲頒香港演藝學院榮譽戲劇博士學位。2002年，鍾博士獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章，又於2013年獲頒銀紫荊星章，表彰他在倡導香港戲劇藝術的發展上建樹良多，成就斐然。

 

Tags:#鍾景輝#娛樂新聞
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