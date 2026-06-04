今年以來，貝恩資本、EQT（殷拓集團）、KKR等超級私募股權紛紛瞄準亞洲。一個新的周期正緩緩開啟。

6月2日，黑石宣布Blackstone Capital Partners Asia III(BCP Asia III)基金完成最終募資關帳，總規模131億美元（折合1021億港元），一舉創下其歷史上規模最大的亞洲私募股權基金。

黑石募集千億港元投向亞洲

「亞太地區是全球增長最快的地區，提供了大規模投資於我們高度重視的主題，並為投資者創造回報的絕佳機會。」黑石集團全球私募股權策略主管Joe Baratta表示。

投資界了解到，這期基金超額認購，遠遠超出100億美元的初始募資目標，觸及了預設的募資上限。共有173位新投資者加入，LP（合夥人）總數達到260位。其中，老LP平均複投了約60%的金額。從地域分布看，LP構成保持了一貫的多元化：約35%來自北美，25%來自亞洲，20%來自中東，15%來自歐洲。

至此，黑石第3期亞洲私募股權基金的最終募資額，是上一期同策略基金的兩倍以上。這也成為黑石成立以來體量最大的亞洲私募股權基金。

放在全球私募股權募資環境普遍承壓的背景下看，這個數字意義不一般。貝恩的一份報告顯示，2025年亞洲基金的籌資額降至12年來的最低點。黑石在這個節點上逆勢超額完成募資，某種程度上是一個風向標。

當中一個值得注意的細節是，新基金沒有動用黑石全球收購基金的募資管道，而是由亞洲團隊獨立完成。

今年年初，常駐香港的黑石亞太區私人財富主管黃翊(Ed Huang)曾透露，黑石正計劃在亞洲招聘更多員工，以抓住私募市場不斷增長的機遇。如今回頭看，那或許就是在為亞洲募資做準備。

如今，黑石在亞洲的管理資產規模已超過500億美元。過去24個月，這支隊伍在亞太地區完成了12筆投資，合計投入超過70億美元，包括印度AI雲平台Neysa、日本專業工程服務提供商TechnoPro、韓國美髮沙龍連鎖品牌JUNO等等。

新基金將繼續在亞洲投資科技、消費、醫療保健、金融服務和高附加值工業領域，並重點關注人工智能基礎設施和能源安全等關鍵新興主題。

貝恩資本亞洲募資額超標

就在不久前，貝恩資本宣布旗下第6支亞洲基金完成最終募集，總規模達105億美元，其中約91億美元來自外部投資者，超出此前70億美元的募資目標。此次募資正值貝恩資本深耕亞洲市場20周年。

背靠瑞典瓦倫堡家族的EQT（殷拓集團）也宣布，旗下BPEA第9期基金（BPEA IX基金）完成了募集，總認購規模達156億美元，實現超募。在EQT看來，這是迄今為止規模最大的專注於亞太市場的私募股權基金，還有KKR也計劃發起新的亞洲私募股權基金。

愈來愈多的積極訊號浮現--正如投資界此前報道，藍馳創投、光合創投、BAI資本紛紛宣布最新募資。與此同時，市場消息稱高瓴擬為新基金募集80億美元，博裕也計劃為一支新基金籌集30億美元。

不久前黑石香港私募市場論壇上，蘇世民表示：「亞洲是全球增長最快的地區，我們在這裏開展的業務表現極為出色。我熱愛這片土地的活力，欣賞這裏的氛圍和創新精神。」今年以來，他頻頻現身中國，同時強調黑石在亞洲區域的重要布局。

一言括之：基金聚亞洲。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）