寵妻相學特徵︱結婚對象選擇貼士︰眉尾下垂＋眼神柔和＋耳朵柔軟＋兩顴有肉

最近娛樂圈有個很澎湃的稱號——「寵妻狂魔」，直指香港的郭富城和台灣的周杰倫，他們對嬌妻的百般呵護、無微不至，無論在物質的餽贈、或感情的沉浸，都已達標桿程度。

這是「天王」級的寵愛，在我朋友圈也有一位幸福太太，就在日常烟火裏享受著無比的禮遇，她剛輕描淡寫地說了一宗寵妻事件：

丈夫一向包辦全屋家務，下了班甫回家即做飯，飯後一條龍服務洗碗。她放工回來唯一的責任就是坐享這無縫接合的服務。

一天飯後她良心發現說：「老公，今餐我洗碗吖！」

「好呀！我今日都有啲攰。」

誰料她一入廚房，即大發嬌嗔：

「老公，點解你啲嘢咁放㗎？一啲邏輯都無！」

「係咩，我覺得幾就手喎。」

「仲有，你煮三餸一湯，使唔使動用晒全屋嘅傢撐呀？」

老公見勢色不對，立刻飛身撲進廚房說：

「老婆，你都係出去睇電視啦！」

「唔制，我一定要洗。」

「老婆，我求求你啦，俾返我洗好唔好？」

「咁係咪你錯咗吖？」

「係嘅，錯咗就要認。老婆大人，請！」

談到我們在婚姻中的感受，除了信有前緣之外，也可以參考一下「愛妻相」的特徵，看現在的、或將去的伴侶是否對得上號。

一、眼眉柔順、眉尾下垂：眉尾向上揚的男人，心高氣傲，唯我獨尊。眉尾稍稍下垂的，則心思比較細密，EQ高、脾氣好、不易對太太發火，遇到意見相左時，會考慮遷就妥協。但網友不要祇是看郭富城和周杰倫的眉毛，覺得好英姿挺拔呀，凡出鏡的人物肯定會修飾眉型，兩人應該是把眉尾稍為下垂的眉毛拔掉了。

圖片來源︰昆凌 fb

二、眼神柔和，尤其是看著伴侶時。男人怎找對太太，就在此時真情流露了。周杰倫雖然傲桀不馴，平日眼神也沒少傲氣，但一有昆凌在身旁，就露出守護天使的眼神和動作。郭富城更不在話下了，一次我在馬會看見一位身穿緊身運動裝的美女，身裁非常標青，定眼一看，原來是「天王嫂」，郭富城就在旁邊，眼神祇可能用「滿滿的愛」來形容。

圖片來源︰郭富城 fb

三、耳朵柔軟：相學有「耳軟心軟」之說，耳朵比較柔軟、不是非常硬繃繃的，表示個性隨和，能接受另一半的意見，不會動輒反檯、一意孤行。

四、顴骨豐隆，有肉包：相學上，男人要顴骨高廣才能幹大事（當然要配合有氣勢的鼻子啦），但必須有肉包裹，不能露骨。顴骨代表有責任心、承擔力，顴低的人缺乏勇氣、露骨的人欠缺同理心，都不能一生廝守。祇有顴骨高廣而有肉的男人才會為妻子遮風擋雨。

姊妹們，選婿不要祇看高富帥，也要評估一下其「寵妻」指數是否有譜，否則婚前是公主，婚後就好容易貶為怨婦或「黃面婆」！