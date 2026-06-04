6 月串流推介︱Netflix重溫世界盃巴西隊決勝十二碼＋崔岷植新作《末行手記》；Disney+《反斗奇兵5》預熱片單＋美劇《大熊餐廳》最終章  

世界盃來了！各位球迷準備好開始睇波的心情未，Netflix《1994 美國世界盃：巴西隊榮耀再臨》紀錄片帶你重溫巴西稱霸 1994 年世界盃的歷程，巴西球迷必睇！6月底Netflix開播韓國影帝崔岷植新作《末行手記》，懸疑情節劇力十足，值得期待。《反斗奇兵5》即將上映，Disney+集合一系列預熱片單，重溫童年回憶，另外美劇《大熊餐廳》最終章來了，究竟餐廳最後命運如何？李宰旭fans則不可錯過，他入伍後最新作《醫到孤島愛上你》的浪漫故事。

《1994 美國世界盃：巴西隊榮耀再臨》（USA 94: Brazil's Return to Glory）體育紀錄片重溫巴西稱霸 1994 年世界盃的歷程，並穿插訪談畫面，以及由球員親自拍攝、首度曝光的影像片段。紀錄片聚焦巴西國家隊打破 24 年冠軍荒的輝煌歷程，領球迷重返 1994 年的夏天，講述被譽為「足球王國」的巴西隊如何在不被看好的情況下，由隊長鄧加（Dunga）領軍，在羅馬里奧（Romário）與白必圖（Bebeto）等核心球員的支撐下，克服國內媒體與球迷的質疑，最終奪下國家史上第四座世界盃冠軍。

紀錄片讓觀眾一窺當年球員們私底下的真實面貌與心路歷程。



紀錄片讓觀眾一窺當年球員們私底下的真實面貌與心路歷程。



本片重溫當年的經典賽事與緊張戰況。

《1994 美國世界盃：巴西隊榮耀再臨》

上線日期：6月7日3:00 PM

另一套與足球有關的紀錄片《始於足下：草根足球的傳奇》The Root Of The Game，帶領觀眾深入了解巴西的生活脈動如何與足球息息相關，更將足球風潮推向世界。

《始於足下：草根足球的傳奇》

上線日期︰6月20日

《麥可傑克森：裁決》

《麥可傑克森：裁決》（Michael Jackson: The Verdict）這部紀錄片影集一共 3 集，邀來當時身在法庭上的關鍵人物現身說法，全面剖析麥可傑克森 （Michael Jackson） 的審判與他複雜矛盾的地位。2003 年，在夢幻莊園一部驚人記錄片捲起公關風暴，讓麥可傑克森和他身邊的人都深陷其中，遭受嚴厲檢視與黑暗指控。審判於 2005 年開庭，媒體、抗議民眾與粉絲紛紛湧向法院，傑克森的明星影響力與精明的辯護團隊令陪審團產生猶疑。儘管夢幻莊園的前員工提出不利陳述，關鍵證人依然成功為傑克森扭轉頹勢，但審判已經留下了深刻的創傷。





麥可傑克森：裁決

上線日期︰6月3日

韓國影帝崔岷植《末行手記》

Netlix6月矚目韓劇之選有原創作品《末行手記》（Notes from the Last Row）！《末行手記》由崔岷植、崔顯旭、金允珍、陳慶、許峻豪主演，劇情改編自西班牙劇作家胡安·馬約爾加（Juan Mayorga）的同名舞台劇，故事圍繞一位國文學系教授與一名寫作才華驚人的大學生之間充滿張力、暗潮洶湧的人性故事。

63歲韓國「國寶級影帝」崔岷植時隔4年回歸演出《末行手記》，在劇中飾演教授「許文悟」是一名國文系教授，卻遲遲無法以作家身份出道，直到他遇見學生李強（新生代演員崔顯旭飾演），深深被他的文字著迷，但卻在他交的每週文章作業內容，嗅出不尋常端倪，劇情充滿懸疑。





末行手記

上線日期︰6月26日4:00 PM HKT

催淚英劇《稚愛目擊》

1992 年，一名年輕母親慧秋尼克爾於光天化日之下，在倫敦溫布頓公地慘遭殺害，而她兩歲的幼兒是唯一的目擊者。催淚英劇《稚愛目擊》（The Witness）講述亞歷斯和先生安德烈漢斯康姆的經歷，描繪他們如何面對一場殘暴事件帶來的可怕影響。面對媒體不擇手段的轟動報導與警方日益緊迫的調查壓力，安德烈唯一關心的只有受到創傷的兒子是否安好。這個故事講述一對父子遭逢難以想像的悲劇後，如何從黑暗走向光明。

如果對《稚愛目擊》想了解更多，可觀看《慧秋尼克爾謀殺案》，紀錄片深入探討《稚愛目擊》（The Witness） 一劇背後令人震驚的真實事件，透過獨家檔案片段、家屬的第一手敘述，以及頂尖鑑識專家的觀點，剖析了一場布滿瑕疵且受到高度關注的調查。

稚愛目擊

上線日期︰2026年6月4日3:00 PM HKT

慧秋尼克爾謀殺案

上線日期︰6月4日3:00 PM HKT

Disney+ 6月片單推介

Disney+ 6月最新上線包括迪士尼與彼思《玩轉腦朋友》班底炮製創意新作《狸想奇兵》(Hoppers)、殿堂級金像大導占士金馬倫超越巔峰新境界《阿凡達3》(Avatar: Fire & Ash)，劇迷都有好選擇如李宰旭入伍後最新韓劇《醫到孤島愛上你》、橫掃21項艾美獎神劇 《大熊餐廳》第五季 (The Bear S5) 最終章，以及為《反斗奇兵5》預熱的一系列片單。

《大熊餐廳》第五季大結局

美劇迷一定留意《大熊餐廳》，掃21項艾美獎神劇 《大熊餐廳》第五季 （The Bear S5） 最終季迎來最後一場盛宴。最終第五季故事從Carmy突然退出餐飲界，將餐廳丟給Sydney、Richie和Sugar的隔天早上說起。餐廳面臨而這支團隊必須同心協力，完成最後一場晚市。但他們可能終於體會到，成就一間「完美」餐廳的關鍵，或許從來就不是食物，而是並肩作戰的夥伴。

《大熊餐廳》第5季The Bear Season 5

上線日期：6月26日

李宰旭回歸之作《醫到孤島愛上你》

李宰旭入伍後最新作《醫到孤島愛上你》（Doctor on the Edge）與辛叡恩組「醫護CP」，於偏遠的平同島擔任公共保健醫生。李宰旭飾演的醫生都志義過去的創傷讓他對大海充滿恐懼，加上島上愛管閒事的島民和怪異的昆蟲，讓這位都市人的生活簡直成了人間煉獄。就在此時，一位神祕的護士陸遐俐出現了。她溫柔的笑容背後隱藏著祕密，每當志義快要被對大海的恐懼吞噬時，她似乎總會出現在他身邊。兩人在一次次治療患者的過程中漸漸產生情愫，發展出一段浪漫故事。

《醫到孤島愛上你》Doctor on the Edge

上線日期：6月1日

《反斗奇兵5》預熱片單

彼思史上最賣座動畫系列《反斗奇兵5》即將上映，各位 fans又喺時候重溫《反斗奇兵》系列第1-4集、《光年正傳》、《小叉有問題》系列，與玩具們一同展開奇幻歷險旅程，為入場睇《反斗奇兵5》預熱做足準備。

6月3日《狸想奇兵》Hoppers



6月24日《阿凡達3》Avatar: Fire and Ash