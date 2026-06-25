古法求子︱神婆「圍花園」靈驗秘法＋揭示子女數目與性格＋鎖定最佳受孕時段

這真是聞所未聞。

原來在還沒有人工受孕的年代，已經有古法的「計劃生育」！

我一位好朋友就是這古法的產品。

當時她父母雖然有一個女兒，還想多要一個寶寶，但母親到了40多歲，還等不到另一個孩子的降臨，一位朋友說有個很靈驗的求子方法，就帶她找這位古法送子的神婆。

當日伯母抵達神婆「作法」的地方，只見有一個好像花盆的東西。神婆解釋花盆是一個重要的「平台」，這個古法叫「圍花園」，花盆就是「花園」的載體，神婆可以在花園內看到一個人一生應該有多少孩子，從而給予有效的得子方法。

「我同先生想再生小朋友。你睇吓我咃有無機？」伯母問。

「等我睇吓先，你呢生人有七個細路，因為我睇到花盆入面有七朵花。」神婆答。

客戶其實甚麼都看不見，只聽神婆專注地描述。

「睇唔睇到有幾多個男幾多個女呀？」伯母問。

「我睇見有三朵白花、四朵紅花，即係三男四女。」

「睇唔睇到有幾多個出咗世呢？」

「睇到。有六個已經出咗世，但係呢六朵花之中，只有一朵生存，其餘都已然桔萎。」

伯母回家把「圍花園」經過告訴介紹神婆的朋友，大家都嘖嘖稱奇，既然以前的都準，那就搏一搏吧。

我老友就是這樣來了這世界。如神婆所言，她很有自己的立場主意看法，是位女漢子。她長大的過程，又應驗了神婆的預言，因為她「男仔頭」，有時到處闖些小禍，小朋友一起現耍時，曾經錯手扑過玩伴的頭，事後很後悔，躲藏起來，還是傷者的母親哄她出來，才肯回家。畢業後她成了一位出色的記者，專做investigatory reposting，路見不平拔筆相助，作風豪邁中見對社會的關懷。

現代的人工受孕動輒要幾十萬元，這士方則便宜得多，可惜這特異功能早已淹在時間的洪流裹，只留下一朵血性的紅花，見證古法的神奇！