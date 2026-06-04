「AI分析」投資騙案｜受害人誤信Facebook廣告，被假「投資App」騙走超過$100萬

過去一星期，警方共接獲超過80宗投資騙案，總損失金額逾$9,000萬港元！騙徒會利用各式各樣的方法誘騙受害人入局，最常用的字眼包括「投資專家」、「AI分析」、「保證回報」等，一不小心信以為真，就會招致損失。

AI技術大熱，騙徒亦會借「AI投資分析」作招徠，聲稱可預測加密貨幣升跌、帶來高回報。近日，一名受害人在Facebook看到假投資廣告，點擊連結後轉至WhatsApp，並與自稱「加密貨幣投資專家」的騙徒聯絡。

騙徒誘使受害人下載假冒「投資平台 App」，並按指示將8萬港元轉賬至加密貨幣電子錢包。其後，假App顯示投資回報可觀，受害人信以為真，再轉賬逾100萬港元。直至平台拒絕提現，受害人才驚覺受騙。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

另外，一名女清潔工收到自稱「投資專家」的白撞WhatsApp訊息，聲稱可以輕鬆賺大錢。於是雙方展開對話繼續傾，其後騙徒取得受害人信任後，誘導受害人下載一個「假投資App」，表示可以代為操作「港股」，受害人完全不用自己操作，就可以「等收錢」。

受害人沒有投資經驗，信以為真，心動將超過63萬港元轉入騙徒指定的個人銀行戶口。其後見「假投資App」內顯示有賺，想提取收益時，騙徒人間蒸發，畢生積蓄化為烏有。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

還有一名女受害人，透過「交友應用程式」認識騙徒假冒的網友，其後被邀至WhatsApp繼續傾談。兩個月後，騙徒自稱「投資港股專家」並掌握內幕消息，「保證10%回報」，誘使受害人在假投資網站開設帳戶。

受害人按騙徒指示，在一個月內分40多次將逾200萬港元轉賬多個不同的個人銀行戶口。受害人見股價已升至心中水平，遂將股票全數沽出，惟套現時發現無法提取資金，假客服更以繳交更多「資金」為由要求再轉賬。受害人仍未起疑，於是向朋友及銀行借貸逾20萬港元，並按騙徒指示再次轉賬。騙徒訛稱手續需時，要求受害人耐心等待。一星期後，騙徒完全失去聯絡，受害人才驚覺受騙。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）