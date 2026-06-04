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超市優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折
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超市優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:惠康

　　今個周末超市大減價，凡於惠康門市掃貨買滿$168，即享88折！全線紅/白餐酒買6支，可額外享有85折，入貨良機。另外，惠康 6 月 5 日至 7 月 23 日推出「睇波『點』部署！一撳靚貨助陣」活動，每周精選粉麵、零食、雪糕、飲品及酒精飲品等驚喜組合低至8 折，購買精選產品更免費贈送禮品，打爆你的睇波糧倉。凡購物滿指定金額，更可換購限量版「應援兩用袋」盲盒， 一物兩用，一拉即穿變應援背心，投入足球盛事！

 

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百佳88折｜6月6日買滿$150即減！PNS網購滿$800即享92折／滿$1,200即享88折

 

　　今個星期六6 月6日於惠康門市掃貨，買滿$168，即享88折！全線紅/白餐酒買6支，可額外享有85折。留意，優惠不適用於店外展銷場、任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、 送貨費用。優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用，包括內地遊客優惠劵。 紅/白餐酒只限375毫升或以上產品；禮盒裝、贈品及原箱除外。以單一發票及折實價計算，貨品數量有限，售/送/換完即止。

 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

 

　　迎合世界熱潮，惠康由 6月5日至7月23日推出極具收藏價值的限量版「應援兩用袋」盲盒系列（全套 8 款），兩用袋特大容量，配合獨特U型拉鍊設計，一拉即可穿上身，一物二用，隨時應援愛隊！

 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

 

　　6月12日至7月9日期間，於惠康網店消費即可以$30至抵價入手，想儲齊全套的話，更可以$238換購全套 8 款；於85間惠康指定門市買滿$88，亦可以$30換購盲盒乙個。產品數量有限，換完即止。
 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

應援袋超大容量(闊 59 厘米 x 高 53 厘米)，加入獨特 U 型拉鍊設計。

 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

 

yuu 會員換領/換購方法：

　　•    8,000 yuu 積分免費換領

 

惠康網店換領/換購方法：

　　•    網店買滿任何金額，即可以$30 換購乙個(款式隨機發送)或以$238 換購全套 8 款

 

惠康指定 85 間門市換領/換購方法：

　　•     門市買滿$88，即可以$30 換購乙個(款式隨機發送)

 

指定門市詳情：https://bit.ly/4u0FPTG

 

買原箱20倍 yuu 積分

 

　　睇波做足準備！凡於2026年6月5日至7月23日，於惠康網店完成送貨上門訂單，即可獲贈$100電子優惠券；於6月11日前購買原箱，更可享20倍 yuu 積分，即相等於9折回贈，買得越多，慳得越多。

 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

 

每周睇波狂歡套餐

 

　　入貨時間要精明，價錢抵更多！惠康每星期將輪流推出不同精選優惠，涵蓋粉麵、零食、雪糕、飲品及酒精飲品等，讓你能夠隨時補充能量，輕輕鬆鬆調配出專屬睇波狂歡套餐！6月5日至11日任選精選碗麵5 碗或以上、香口膠/薄荷糖 5 件或以上皆可享 8 折，購買原箱另有原箱優惠價及20 倍 yuu 積分。
 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

6月5日至11日任選精選碗麵5 碗或以上 8 折，購買原箱更享 20 倍 yuu 積分。

 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

 

免費贈送精選禮品

 

　　此外，惠康活動期間將推出「買 A 送 B」驚喜組合，凡於指定日期選購心水產品，即免費贈送精選禮品，優惠組合每周更新。6月5日至11日買精選急凍水餃、雲吞、點心/常溫粉麵滿$60，送價值$19 公仔炒麵王 4 包裝 4x100/105 克 1 袋。
 
 

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折

日清合味道各款大杯麵/撈麵杯 100-113 克，優惠價$23/3 杯 (平均$7.7/杯)
 

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農心韓國版辛辣麵 5 包裝 5x120 克標準價$46/袋，優惠價$22/袋

 

Tags:#世界盃#著數優惠#惠康#Hot Deals#Jetso#世界盃2026
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