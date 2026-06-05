前晚利好傳來，A股在「924行情」之後再次登上新聞聯播，共計109秒，披露A股的重要數據。

新聞聯播稱，近期多家國際金融機構紛紛發布中國經濟積極展望，調高對中國科技企業投資比重，加快在華投資布局。知名全球指數編製機構明晟公司將19隻A股股票正式納入明晟中國指數，新納入企業主要集中在光通訊、算力、高端製造等領域，顯示出外資對中國「硬科技」的青睞。

今年以來，外資通過各種渠道穩步流入，各類境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元人民幣，已成為中國資本市場的重要參與者。

展望後市，資深市場人士徐小明指出，本輪調整已經3周，通過60分鐘底部序列和120分鐘底部序列判斷短期止跌，目前看已經有效止跌，但無法判斷築底。

過去3周的調整行情和以往走勢有較大區別，出現了嚴重的分化。即指數沒怎麼下跌，甚至部分指數還創了新高，但大部分個股股價、全市場股票漲跌中位數以及平均股價在過去的14個交易日裏跌了很多。

進攻概率大於防守

目前價格運行在長期趨勢和短期趨勢之間，處於長期趨勢上方，短期趨勢下方，上下不到100點，徐小明判斷，價格很難在這個區間維持很長時間。如果市場向上突破短期趨勢，可適當轉防守為進攻；如果向下破位長期趨勢，則還需要繼續防守，但距離進攻也很近了。

他強調，大周期要堅決看漲，但該做防守的地方還是要防。

近期來看，進攻的概率要大於防守了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）