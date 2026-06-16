人形機械人︱中國低成本快速擴張+香港「超級增值人」新角色機遇

隨著大模型和具身智能技術的火速發展，人形機械人的量產步伐也達到衝刺階段。當前的機器人不僅能執行預設指令，更具備理解環境與自主決策的能力，2026年已被認為是人形機械人由實驗室走向實際應用的關鍵一年。

研究機構Omdia指去年全球人形機械人已邁進快速成長期，預測在2035年的總出貨量將增至260萬部，比去年激增200倍。花旗集團的研究顯示，全球機械人數量預計在2050年將達至6.48億部；上月美國銀行就預測，人形機械人在2060年的全球總量將達到30億部，當中有超過六成的人形機械人會進入家庭場景，足見前景亮麗。

中國近年在人形機械人的研發上進步神速，所展示的科技實力，已引來世界媒體的高度關注。《華爾街日報》早前報道，美國人形機械人都離不開由「中國製造」的事實。而《日本經濟新聞》最近在一篇以〈「生在中國，日本長大」的人形機械人〉為題的文章指出，在日本筑波大學附屬醫院門診負責接待的機械人，是由宇樹科技開發的Unitree G1，該型號價格僅為1.35萬美元，比特斯拉的人形機械人Optimus定價低三至五成。

事實上，中國製造商受惠於精密零部件供應充足，早把各種人形機械人快速組裝推出市場，除了款式多樣化，製造成本也相對低廉，所以深受世界歡迎。國際數據公司（IDC）研究指出，中國人形機械人市場快速擴張，應用場景由導覽、文娛、教育延伸至工業製造、物流倉儲、零售服務等生產服務型場景。預計到2026年，應用場景將拓展至當前的3倍以上，市場規模將逼近13億美元。

不過，有專家指出，要人形機械人運作順暢，其「大腦」（AI系統）、軀體（物理載體）與靈魂（運作控制系統），三者必須深度融合，各司其職，確保機械人的平衡、力量與安全等合乎標準。但現時行業面臨核心零部件介面不統一、具身智能大模型無量化標準、廠商軟硬件無法兼容等問題，造成量產化的最大阻礙。再者，人形機械人在導航、電池續航、家電互動等方面仍存在挑戰，要開拓家用機械人的市場還有待各界持續的努力。

為促進數字經濟，深化拓展人工智能+產業，中國於2月發布首個《人形機器人與具身智慧標準體系（2026版）》，覆蓋了人形機械人與具身智能全產業鏈、全生命周期的標準頂層設計，相信可為整個產業鏈的技術演進和發展提供安全與合規保障，讓相關產業規範化發展，同時加快開發家用市場。

今年，國務院總理李強在《政府工作報告》提出，要推動科技創新和產業創新深度融合。香港作為大灣區的一份子，應採取主動，努力擔當「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，促成更多全球與內地科技產業的合作機會。同時也要憑藉多年累積的科研實力，協助解決各種技術上的挑戰，在國家「十五五」規劃中作出重大的貢獻。