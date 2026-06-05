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西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
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vivo X300 FE｜ $6,998入手蔡司影像新機 輕巧高效演唱會神器
著數優惠

vivo X300 FE｜ $6,998入手蔡司影像新機 輕巧高效演唱會神器

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　vivo剛推出的X300 FE，定位為較親民的X系列蔡司影像手機，主打「入門級演唱會神器」概念。新機售$6,998，大約是X300 Ultra的一半價錢，讓用家可以初嘗蔡司長焦拍攝及全焦段人像功能，更可配合蔡司增距鏡Gen 2使用。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

 

　　X300 FE用上自然握持平整設計，玻璃機背配合金屬邊框及AG工藝帶來平滑手感，單手使用較一般旗艦機輕鬆。機身支援IP68及IP69防水防塵，並提供雅霧紫及奢華黑兩色。手機配備2,640 x 1,216解像度的6.31 AMOLED熒幕，支援1-120Hz刷新率、P3廣色域及5,000nits局部峰值亮度，亦支援Netflix HDR播放及 2160Hz PWM調光，整體有極高的顯示質素。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE熒幕上方設有5,000萬像素前置鏡頭。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

支援屏幕指紋解鎖功能，且用3D超聲波來提高解鎖效率。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE用上自然握持平整設計，玻璃機背配合金屬邊框及AG工藝帶來平滑手感。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE擁有三個不同焦距的蔡司鏡頭，並可配合vivo蔡司增距鏡Gen 2使用。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

機頂設有揚聲器及紅外線埠，可配合內置應用程式作全能遙控器。

 

　　X300 FE採用Snapdragon 8 Gen 5處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試得分291萬多，效能有旗艦級表現。手機內置6,500mAh藍海電池，支援90W有線閃充及40W無線閃充，在細機身內提供大電量，是此機另一賣點。系統方面，X300 FE搭載OriginOS 6，內置不同的AI功能，如AI字幕及AI創作，能實時將語音轉成文字並生成摘要，以及 Gemini Live等。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

採用USB Type-C介面，支援90W有線閃充及40W無線閃充。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE支援雙SIM卡，更支援雙eSIM功能。

 

　　攝影是X300 FE的最大賣點，配備5,000萬像素蔡司主鏡、5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭及800萬像素115˚超廣角鏡頭。當中長焦鏡頭用上1/1.95吋Sony IMX882感光元件，支援3倍光學變焦及OIS光學防震，配合舞台模式的3x、10x及20x焦段，拍攝演唱會遠距離人物會更方便。最大特色，是手機與同系列的X300 Ultra一樣，可配合vivo蔡司增距鏡Gen 2使用，做到200mm等效的遠攝效果。

 

　　除了長焦拍攝，X300 FE亦加入蔡司全焦段人像，支援23mm、35mm、50mm、85mm及100mm五個焦段，方便拍攝半身、全身及近距離人像。夜景人像亦可配合全焦段變焦閃光燈，自動調節閃光燈覆蓋範圍，令人物面部較自然，同時保留背景氣氛。手機更提供近30款AI視覺效果，包括旅行拍攝人像、風景人像、奇幻、舞台，方便用家製作社交平台相片。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

手機提供近30款AI視覺效果，包括旅行拍攝人像、風景人像、奇幻、舞台等。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

內置不同的AI相片後製功能，如AI消除、AI擴大圖片。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE搭載OriginOS 6，內置不同的AI功能，如AI字幕及AI創作，能實時將語音轉成文字並生成摘要。 

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE採用Snapdragon 8 Gen 5處理器，安兔兔測試得分291萬多，效能有旗艦級表現。

 

vivo X300 FE｜ 輕巧高效能，親民價$6,998入手蔡司影像演唱會神器

X300 FE的長焦鏡頭用上1/1.95吋Sony IMX882感光元件，即使以10倍變焦在夜間拍攝，亦可看到相片的細緻度。

 

總結

 

　　X300 FE並非單純把X系列規格下放，而是以輕巧機身、蔡司長焦、全焦段人像及大電池作主打，整體攝影體驗與X300 Ultra相差無幾，但就能以更親民的價錢入手。此外，即日至7月4日期間，講買X300 FE可享有價值$1,399的「180天只換不修服務」，還可以優惠價$199加購「12個月碎屏保」。

 

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3.80GHz 八核心

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,640 x 1,216 像素，6.31 吋多點觸控 AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71/ FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/43/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/18/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素長焦 + 800萬像素115˚超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 紅外線埠 / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,500mAh

體積：150.83 x 71.76 x 7.99 毫米

重量：191克

售價：$6,998

查詢：vivo 800 906 821

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#像素#蔡司影像手機#演唱會神器#Gen 2#Android 16#AI功能
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