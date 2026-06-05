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世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播
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世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:新城市廣場

　　去商場睇世界盃直播又多個熱點！沙田新城市廣場將直播 25 場精彩賽事，包括直播開幕日、八強及冠軍戰等矚目賽事，商場現時展出逾 15 萬 LEGO® 顆粒神還原 3 米高、1：8 大力神盃，足球傳奇球星 LEGO®人偶，歡迎各位大人及小朋友球迷打卡，最後記得去期間限定店掃貨，及參加互動遊樂區好玩體驗。

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

 

　　沙田新城市廣場聯同LEGO®呈獻 LEGO® 《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，展出3米高巨型大力神盃，由本地唯一樂高 ® 專業認證大師（LEGO ® Certified Professional） 洪子健Andy Hung，用上超過 15 萬粒 LEGO® 顆粒精心拼砌設計。你更可與4位足球傳奇球星打卡！場內LEGO®立體造型美斯（LionelMessi）、C 朗（Cristiano Ronaldo）、麥巴比（KylianMbappé）及雲尼斯奧斯（Vini Jr.）的人偶首次亮相，而L3 中庭特設兩大互動體驗區「足球迷創意拼砌區」及「十二碼神射手挑戰」用 LEGO®顆粒拼砌出自己專屬的球衣及迷你獎盃，及大玩互動感應裝置展現驚人球技。只要於新城市廣場任何消費的即日電子單據，即可參加遊戲乙次，憑指定分數，就有機會贏取獨家「LEGO® 迷你版球衣拼砌包」乙份。

 

重點推介

•    LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店
•    3 米高巨型大力神盃裝置
•    現場直播近 25場矚目賽事
•    5 樓 adidas FIFA 世界盃 26 球衣展
•    Visa「足」動全城互動體驗館
•    7 樓 Sky Garden「足球綠洲」
 

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

「足球迷創意拼砌區」發揮想像力，用 LEGO®顆粒拼砌出自己專屬的球衣及迷你獎盃 

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

「足球迷創意拼砌區」發揮想像力，用 LEGO®顆粒拼砌出自己專屬的球衣及迷你獎盃

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

 

　　新城市廣場將舉行《巔峰對決・直擊傳奇》嘉年華，透過 25 場精彩賽事直播，場內全新 520 吋大電視將直播開幕日、八強及冠軍戰等矚目賽事，與球迷一起全情投入熾熱觀賽氣氛；而商場亦將全天候重溫焦點賽事的入球一刻及精華片段。

 

　　

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

新城市廣場場內全新 520 吋大電視將直播開幕日、八強及冠軍戰等矚目賽事，及全天候重溫焦點賽事的入球一刻及精華片段。

 

LEGO®期間限定店

 

　　LEGO迷必買FIFA 世界盃™ 官方獎盃紀念足球盛事！LEGO®期間限定店發售一系列 LEGO® Editions 足球主題系列盒組，更有 6 月最新盒組同步登場。即日起至 7 月 19 日，於期間限定店購買任何盒組滿HK$350，即可獲贈樂高®小錢包乙個；滿 HK$550，再加送樂高®運動毛巾乙條。若購買任何兩盒盒組滿 HK$800，再加送運動袋乙個，為球迷延續熱血的足球熱情！數量有限，送完即止。憑 Visa 卡於 LEGO®期間限定店購買任何LEGO® Editions 足球系列產品，更可享 9 折優惠。

 

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

43019 足球

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

43020 FIFA 世界盃™ 官方獎盃

 

　　除了 3 樓的主要展區外，四大球星的 LEGO® 造型連同 LEGO® 龍門裝置，亦會同步於 UB Play Park 登場。逢周末更舉行 45 秒拼砌挑戰賽，只要憑 Play Park 或三期任何電子消費單據，即可參加遊戲乙次，挑戰 45 秒內拼出 LEGO®指定款式，完成挑戰可獲獨家「LEGO®迷你版獎盃拼砌包」乙份。

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

 

　　6 月 11 日至 7 月 20 日期間《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》帶來結合人工智能科技、互動遊戲與打卡元素的沉浸式娛樂體驗。The Point 會員於新城市廣場以 Visa 卡於星期一至五簽賬滿 HK$500， 或週末及公眾假期簽賬滿HK$800（最多 2 張收據），即可參加足球遊戲體驗，及於多個足球主題場景打卡。

 

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播

 

　　除此之外，adidas 於新城市廣場 L5 展出全球 22 個國家足協的官方主場球衣，7 樓 Sky Garden 將化身為「足球綠洲」主題空間，近 2 米高巨型足球霸氣坐鎮中央，音樂噴泉化身成大型水上充氣足球場，每逢周末，大人小朋友可即場展開激烈的水上足球對戰。

 

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽
日期：即日起至 7 月 19 日
時間：10am -10pm
地點： 沙田新城市廣場1 期 3 樓中庭(主場景) 、1 期 UB 樓層 Play Park (其他場景)

LEGO® 期間限定店
日期：即日起至 7 月 19 日
時間：12pm-9pm
地點： 1 期 3 樓中庭


《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》
日期：6 月 11 日至 7 月 20 日
時間：11am -9pm
地點： 1 期 1 樓羅馬圓形競技場

《巔峰對決・直擊傳奇》賽事直播
直播地點： 1 期 1 樓羅馬圓形競技場
L7 Sky Garden 「足球綠洲」
日期：6 月 13 日至 8 月 31 日
時間：10am -10pm
地點： 1 期 7 樓 Sky Garden

Tags:#世界盃2026#沙田#新城市廣場#LEGO#商場#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals
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