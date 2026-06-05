1周部署 | 李明德：美CPI帶動科技股走向 Oracle、聯想值得重點留意

嘉賓：大聖資產管理基金經理 李明德

美國將於6月10日公布5月份CPI，市場預期按年增長3.9%。大聖資產管理基金經理李明德於《一周部署》表示，下周市場焦點主要落在美國CPI及Oracle業績公布，同時亦要留意聯想集團(00992)受惠AI伺服器需求。中國亦將公佈5月CPI及PPI，預計對內地股市的整體影響有限，但若PPI跌幅有所收窄，對於工業及製造業板塊或會有輕微提振作用。

公司業績方面，科技軟件公司Oracle（ORCL）將公布的最新季度業績，市場關注其雲端基礎設施業務能否維持高增速；港股方面，則應留意聯想集團，AI伺服器業務最近獲市場關注，目前股價屬值得吸納水平，目標上望幾多？

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