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NVIDIA強攻電腦市場！從 GPU 霸主到AI PC 平台制定者，解構黃仁勳力推 RTX Spark 背後的深層野心
數碼創科

NVIDIA強攻電腦市場！從 GPU 霸主到AI PC 平台制定者，解構黃仁勳力推 RTX Spark 背後的深層野心

智城物語
方展策
智城物語

　　當 PC 不再是等待人類指令的工具，而是能自主分析、規劃並執行任務的 AI 代理裝置，個人電腦市場將產生甚麼巨變？輝達（NVIDIA）推出全新產品線「RTX Spark」：這是專為次世代 AI PC 設計的超級運算晶片，標誌著該公司全面進軍個人電腦領域。然而，在 PC 出貨量低迷、記憶體成本高企的大環境下，黃仁勳這極具野心的舉動，究竟是引領電腦產業重返榮光的妙著，還是高估市場接受程度的豪賭？ 

 

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代理AI重塑PC架構需求

 

　　2026年6月，全球科技產業的目光再度聚焦於台北。NVIDIA執行長黃仁勳在 GTC Taipei 的主題演講中，拋出了一顆足以改寫PC發展史的震撼彈——正式推出專為AI PC 而設的運算晶片RTX Spark系列。

 

　　過去十多年，PC 產業的核心問題是換機理由愈來愈薄弱。屏幕更亮、機身更薄、電池續航更長，已不足以讓消費者大規模升級。於是，微軟（Microsoft）在2024年5月發表全新電腦規格「Copilot+ PC」，試圖以AI PC之名帶動換機需求，惟市場反應始終是不溫不火。

 

　　現時NVIDIA靠著數據中心的 AI 伺服器業務，將獲利與市值推上歷史高位。正因如此，外界不理解輝達為何在 AI 晶片供不應求之際，還要分神跨入毛利較低、有如一池死水的 PC市場？黃仁勳解釋，NVIDIA不是要在 AI 伺服器與 PC 之間作選擇，而是在判斷自己「能否做出貢獻？如果只是做出一點微小貢獻，我們就不會做。」他認為，PC在過去 40 年深刻改變了人類的工作方式與日常生活，隨著 AI代理逐步進入 PC，這正是重新設計個人電腦的良機。

 

NVIDIA強攻電腦市場！從 GPU 霸主到AI PC 平台制定者，解構黃仁勳力推 RTX Spark 背後的深層野心

黃仁勳將AI PC類比為《星球大戰》中的機械人角色「R2-D2」，雖然沒有手也沒有腳，但人類卻可以把各種任務交給它代為執行。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

 

壟斷雲端到用戶端AI運算

 

　　RTX Spark 的策略意義，在於NVIDIA 試圖把AI PC從「功能標籤」重塑為「平台定義」。它不是在既有 Windows PC內加裝一顆 AI 晶片，而是把3奈米製程的 Blackwell RTX GPU、Grace CPU，以及128GB LPDDR5X 統一記憶體封裝於同一晶片上，並透過 NVLink C2C高速互連技術將 CPU 與 GPU 緊密連繫，組成個人 AI 運算裝置。如此一來，PC無需連上雲端AI，即可在本機上運行AI代理，讓用戶享有更低成本、更低延遲、更高私隱的代理式AI服務。

 

　　對NVIDIA來說，要延續其在 AI 霸權，就不能讓 AI 算力只停留在雲端數據中心。如果終端裝置（如電腦、手機）由競爭對手把持，輝達AI 生態系統在消費端的影響力便會被稀釋。透過RTX Spark，輝達將曾在數據中心驗證過的硬件架構與完整的軟件堆疊直接搬到PC之上，意味著從雲端的大型語言模型訓練，到用戶端 的AI 代理日常推論，從開發者到一般用戶，均被牢牢鎖死在其AI生態圈內。  

 

x86供應短缺打開機會窗口

 

　　近期除GPU外，全球數據中心對 CPU 的需求同樣出現暴增，導致x86 處理器巨頭英特爾（Intel）與超微（AMD），傾向將先進製程產能優先調配給高毛利的伺服器CPU，造成PC 處理器供貨不足。宏碁（Acer）董事長陳俊聖直言：「現在缺得最嚴重的其實是CPU，算是我們最關鍵的瓶頸，CPU一到，我們就能成套出貨。」

 

　　這個供應缺口讓品牌電腦商對ARM替代方案的興趣顯著升溫。蘋果（Apple）Macbook的M系列處理器已證明，ARM架構在效能與功耗上皆能超越x86。NVIDIA選擇此時與聯發科（MediaTek）攜手切入 Windows ARM市場，正是看準 x86 陣營供給跟不上的空窗期。

 

　　另一邊廂，微軟需要一個足夠強大的 Windows ARM樣板，證明 Windows 可以擺脫對Intel CPU的依賴，故此對RTX Spark也是大力支持。過去3年，微軟與輝達進行秘密研發，透過優化 Windows作業系統與Prism模擬器，讓RTX Spark能流暢執行傳統  x86 軟件。黃仁勳豪言：「微軟與輝達將重新發明PC，這將會是新的PC。」

 

NVIDIA強攻電腦市場！從 GPU 霸主到AI PC 平台制定者，解構黃仁勳力推 RTX Spark 背後的深層野心

旗艦版RTX Spark搭載了內建6,144個CUDA核心的Blackwell GPU，而CPU部分則採用與聯發科共同研發的20核心Grace CPU。（圖片來源：NVIDIA官網）

 

RTX Spark軟件兼容性挑戰

 

　　儘管RTX Spark技術規格近乎無可挑剔，但華爾街分析師普遍抱持「短期審慎、長期看好」的務實態度。事實上，黃仁勳要徹底重塑 PC 市場，前方仍有3道關卡。首先是 Windows ARM軟件兼容性。高通（Qualcomm）自2024年起積極推廣ARM筆電，但因無法兼容所有軟件、遊戲和驅動程式，以致市場接受程度不高。

 

　　黃仁勳宣稱，RTX Spark能夠執行「Windows有史以來運行過的每一個應用程式」，但卻未有提供具體數據支持，業界普遍認為這是營銷語言多於技術承諾，要等實際產品上市後方能驗證。Intel產品管理高級總監Nish Neelalojanan針鋒相對地指出，ARM架構進入 PC 市場後，核心痛點從未改變：那就是層出不窮的應用程式相容性、數碼版權管理（DRM）與舊版軟件的支援問題。 

 

　　即使NVIDIA憑藉巨大影響力，拉攏了 Adobe 為其重新編寫Photoshop的原生ARM版本，並與 Epic Easy Anti-Cheat、BattlEye 等反作弊系統大廠結盟，確保多人連線遊戲暢順運作，但正如 Seaport Research 分析師Jay Goldberg所言，x86 生態圈累積了數十年的護城河極深，ARM要在軟件層面做到完全無縫轉移，可能還需要數個世代的演進與修正。

 

NVIDIA強攻電腦市場！從 GPU 霸主到AI PC 平台制定者，解構黃仁勳力推 RTX Spark 背後的深層野心

RTX Spark筆記型電腦將於2026年秋季正式上市，屆時ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft與MSI均會推出相關的筆電產品。（圖片來源：NVIDIA官網）

 

高端規格形成高昂定價門檻

 

　　其次是高昂產品定價。NVIDIA尚未公布RTX Spark筆電售價，但根據摩根士丹利估算，搭載旗艦N1x版本的筆電定價將不低於2,899美元（約22,600港元）；就算是入門版N1筆電，起跳價格亦可能要1,799美元（約14,000港元）。相較之下，現今主流筆電售價約為800至1,500美元（約6,200至11,700港元）而已。 

 

　　DigiTimes分析師Jason Tsai認為，RTX Spark筆電價格需要壓到1,500美元以下，才能跨越早期採用者的門檻，否則只會停留在展示平台的定位。其128GB統一記憶體的配置固然是賣點，但也是高成本負累；加上台積電3奈米製程的製造費用本就不菲，預計RTX Spark筆電定價短期內很難大幅下調。 

 

　　最後是本機 AI 代理缺乏殺手級應用。天風國際分析師郭明錤指出，當下PC市場最主流的AI應用，運算核心仍然依賴雲端而非PC端。微軟先前推出的 Copilot+ PC 之所以未能激發換機潮，正是因為缺乏非在PC端運行不可的殺手級應用場景。若只是撰寫文件、搜尋資料、生成圖片，雲端AI已足夠方便。

 

　　由此視之，NVIDIA 必須證明本機AI代理能做到雲端不易辦到的事，例如安全讀取大量私人檔案、控制本機專業軟件、在無網絡環境執行工作、降低AI推論成本，並在反應速度上明顯優於雲端AI；同時，還要徹底解決軟件兼容問題，並盡量壓低產品售價，這樣才可以多添幾分勝算。

 

Tags:#數碼創科#NVIDIA#GPU#AI #黃仁勳#RTX Spark
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