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京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900
玩樂旅遊熱話
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京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:京都 MUJI BASE官網

　　準備到日本京都旅行的你，可以考慮剛於5 月中正式開幕、全新住宿空間京都 MUJI BASE， 旅館最大的賣點超近清水寺入口只有幾步距離，位置非常方便。京都 MUJI BASE提供四款客房選擇，包括雙人房、2款雙床房及家庭房，房間空間夠寬敞，而且房內零食、咖啡、香水和盥洗用品及家具都是MUJI產品，各位無印良品控必心滿意足！小編為大家查過官網7月房價，雙人房約$1010、家庭房$2900左右，準備7月遊日的朋友可以諗諗！

 

　　鍾情於遊走京都小巷和古老的商店，又熱愛晨間享受清水寺的寧靜的你，京都 MUJI BASE會是你的入住口袋名單。京都 MUJI BASE位於歷史悠久的清水寺入口處，東側是清水寺及其周邊城鎮，西側是生活區，地理位置佳，民宿距離清水寺僅幾步之遙。從旅館鄰近公共交通設施，遊覽其他景點亦方便，從清水堂巴士站（市內巴士）步行約 1 分鐘、從京阪祗園四條站步行約 15 分鐘，從清水五條站步行約 10 分鐘。

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

旅館精心策劃了「清水晨間漫步」項目，帶你在清晨的寧靜中漫步於寺廟。

 

　　京都 MUJI BASE由一間擁有40年歷史、紮根社區的旅館翻新改造而成，保留了其標誌性的外觀，同時設有18間配備無印良品家具及用品的客房，空間主要陳列MUJI的產品和家具，以及京都本地藝術家和京都周邊藝術家的作品。

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

京都 MUJI BASE位於世界遺產清水寺入口處，雖然毗鄰旅遊景點，但MUJI認為這家民宿並非以「旅遊」為目的，而是秉持著「重新審視『平凡』的民宿」的理念。

 

　　京都 MUJI BASE提供四款客房選擇，雙人房房間簡潔，配備一張大雙人床，非常適合兩人放鬆入住。雙床房房間配有一張雙層床和一張沙發床，最多可容納三位房客。另一款雙床間房間配有浴缸和書桌，最多可容納3人。一家四口可以選擇家庭房，此為京都 MUJI BASE最大的房間，配備四張雙人床，面積達53.3 平方米。房間內使用的零食、咖啡、香水和盥洗用品都是MUJI產品，各位無印良品控必心滿意足！

 

四款客房

　　•    雙人房：約18.1-18.8平方公尺

　　•    雙床房：約25.6平方公尺

　　•    附浴缸的雙床房：約29.8-30.9平方公尺

　　•    家庭房：約53平方公尺

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

雙人房2人入住面積約18.3 平方米
 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

雙層床（加沙發床）3人入住面積約24.5平方米

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

雙床間房間 兩張單人床（外加一張沙發床）3人入住面積約29-31平方米

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

家庭房4張雙人床，可4人入住面積約53.3 平方米

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

 

　　說到底大家最關心房價，以6 月5日官網查詢房價，7月1日入住7月2日退房計，雙人房20,600日元，以現時4.9算大概$1010港幣左右，鄰近清水寺景點計價錢合理，雙床房31,600日元、附浴缸的雙床房39,500日元、家庭房59,000日元。現時所見7月至8 月暑假期間雙人房尚有空房，但家庭房房源緊張，部分已full booking，大家想住新旅館要留意了。

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

7 月至8 月雙人房預訂情況參考
 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

7 月至8 月家庭房預訂情況參考

 

　　旅客不用擔心早餐問題，客人可以在飯店一樓的小川咖啡清水分店，購買專為飯店住客準備的特色早餐，晚上變為夜間休息室開放，好讓客人在晚上 9 點至凌晨 12 點享用舒緩身心的茶飲，放鬆心情。

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

 

　　日間外出的話，旅客可參考每間客房提供地圖外餘，飯店亦貼心提供一個裝有適合在鎮上遊覽所需物品的特殊籃子。如果夜間太肚餓的話，你可使用微波爐製作宵夜，同時旅館提供飲水機、洗衣機、烘乾機、製冰機等共用設施。 

 

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900

 

京都 MUJI BASE

地點︰日本京都府京都市東山區清水4-171

https://stay.muji.com/ja/base/kiyomizu/

 

Tags:#日本#京都 MUJI BASE#清水寺#無印良品#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#旅遊
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