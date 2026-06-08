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近年談及日本軍國主義復甦，流行觀點大多集中在幾個方面：政客參拜靖國神社、修改《和平憲法》的政治呼聲、軍費連年增加、引入「反擊能力」、對台海和南海議題表態愈趨強硬。這些觀察當然並非無的放矢，但仍有不足之處。它們多半把問題理解為思想口號、歷史態度或外交姿態的變化，卻較少從公共行政變遷和組織改革角度，觀察日本國家安全機器本身如何被重新組裝。本文正是要釐清這個不足：今日日本未必比舊時代更會講軍國主義的「理論」與口號，但可能比舊時代更懂得做軍事制度上的突破。
國際評論

日本軍事與情報改革：比舊軍國主義更成熟的制度突破

飛常談
鄧飛
飛常談

　　近年談及日本軍國主義復甦，流行觀點大多集中在幾個方面：政客參拜靖國神社、修改《和平憲法》的政治呼聲、軍費連年增加、引入「反擊能力」、對台海和南海議題表態愈趨強硬。這些觀察當然並非無的放矢，但仍有不足之處。它們多半把問題理解為思想口號、歷史態度或外交姿態的變化，卻較少從公共行政變遷和組織改革角度，觀察日本國家安全機器本身如何被重新組裝。本文正是要釐清這個不足：今日日本未必比舊時代更會講軍國主義的「理論」與口號，但可能比舊時代更懂得做軍事制度上的突破。

 

　　不到兩年之內，日本軍事與情報體系接連完成兩項具有歷史分水嶺意義的制度改革。第一項，是2025年3月24日正式成立「統合作戰司令部」，建立常設性的三軍聯合作戰指揮體系；第二項，是2026年5月23日眾議院通過、5月27日參議院通過的「國家情報局」相關法案，將內閣情報調查室升格並重組為國家級情報中樞，計劃於同年夏天正式掛牌。這兩件事，放回明治以來的日本軍事行政史來看，甚至是二戰時期舊日本帝國也沒有真正做到。公共行政有一個基本常識：組織結構從來不是中性的。表面上是部門調整、法案通過、機構升格，實際上是權力流向、資源配置、決策程序和問責關係的重新安排。換言之，改組織，就是改政策；改流程，就是改國家能力。日本今日所謂「安全保障改革」，最關鍵之處正在於把過去分散、平行、互相牽制的軍事與情報體系，逐步改造成集中、垂直、跨部門、可即時運作的國家安全行政系統。

 

日本軍事與情報改革：比舊軍國主義更成熟的制度突破

時任日本防衛相中谷元（左）向統合作戰司令部首任司令官南雲憲一郎授旗（統合作戰司令部官網圖片）

 

　　先看情報改革。戰後日本的情報工作，長期分散於警察、外務、防衛、公安等不同系統。內閣情報調查室名義上負責匯總各方情報，但法律授權有限，本質上只是協調機構。它可以請各省廳提供情報，卻不能真正命令各部門交出情報。若某一省廳不願配合，它也只能等待、斡旋、協商。這種制度安排，當然有戰後日本避免重走軍國主義道路的歷史原因，但從行政效率角度看，亦等於把國家情報能力鎖在「各自為政」的框架內。

 

　　如今日本建立國家情報會議與國家情報局，表面說法是應對網絡攻擊、假信息、外國滲透和地緣政治風險，但制度含義更深。它不是多設一個辦公室，而是把過去「請你提供情報」改為「依法統合情報」。過去是平行協商，現在是官邸主導；過去是各省廳保留山頭，現在是以國家安全名義打通壁壘。這正是公共行政改革中最典型的「中心化」：把分散權限收回政府核心，令首相官邸能更快掌握情報、判斷形勢、部署政策。

 

日本軍事與情報改革：比舊軍國主義更成熟的制度突破

高市早苗推動設立國家情報局，是欲把分散的情報權限收回政府核心。(AP)

 

　　更值得注意的是，即使在二戰時期，日本也沒有一部高度統一的情報機器。陸軍、海軍、外務省、內務省警察系統，各有情報渠道，各有判斷標準，也各有政治盤算。名義上有天皇直屬的「大本營」，但它更多是戰時最高決策平台，並非可以凌駕陸海軍和各省廳的專業情報總部。換言之，今日日本在《和平憲法》框架下，反而建立起比昔日更具整合性的情報行政體系，這才是問題所在。

 

　　再看軍事指揮改革。日本成立統合作戰司令部，關鍵不是多了一塊牌匾，而是自衛隊終於有了常設性的聯合作戰指揮機關。所謂聯合作戰，聽起來好像理所當然：陸海空一起作戰，不是很正常嗎？但真正做起來極其困難。陸軍看地面，海軍看海域，空軍看空域；三軍地圖不同、通訊不同、作戰條令不同、指揮文化不同，更重要的是，各軍種都不願意被其他軍種牽著走。任何管理過大型機構的人都明白，跨部門協作已經艱難，更何況是最講等級、最講專業、最講指揮權的軍事系統。

 

日本軍事與情報改革：比舊軍國主義更成熟的制度突破

在舊制度下，日本自衛隊的海陸空三軍互不隸屬，缺乏聯合作戰體系。(Shutterstock)

 

　　舊日本軍隊最大的結構病之一，正是陸海軍互不統屬、互不信任、互相消耗。陸軍有陸軍的大陸戰略，海軍有海軍的太平洋想象；陸軍要資源，海軍也要資源；連航空、後勤、情報都難以真正整合。二戰日本打到最後，仍未建立現代意義上的三軍聯合作戰體系。所謂「大本營」，名堂很大，實際上並不能把陸軍省、海軍省、外務省、警察系統等真正壓成一個統一行動的國家機器。這是舊日本軍事行政的深層裂縫。

 

　　吊詭的是，戰敗後受到《和平憲法》規範、名義上只能「專守防衛」的今日日本，卻一步一步補上這個缺陷。從統合幕僚監部，到2025年3月24日正式成立統合作戰司令部，日本由臨時協調走向常設指揮，由任務式湊合走向日常化運作。這種改革不只是軍事技術問題，而是行政制度問題：誰負責統一指揮？誰負責跨域協同？誰在平時就掌握各軍種調動和作戰準備？答案一旦清楚，日本的戰爭準備能力便不再是陸海空三軍能力的簡單相加，而是變成一套可整體動員、整體部署、整體執行的國家能力。軍事行政改革最可怕的地方，往往不是口號喊得多響，而是流程變順，權力集中，命令能夠落地。當一個國家的情報、外交、防衛、網絡、太空、電磁和軍事指揮開始被重新接駁成同一個系統，這就不再只是「防衛正常化」，而是安全國家化。

 

日本軍事與情報改革：比舊軍國主義更成熟的制度突破

日本政府軍事擴張的野心昭然若揭，已引起國民擔憂。(AP)

 

　　有人或會說，今日日本沒有明治、昭和年代那套天皇神權、皇國史觀、大東亞共榮圈的意識形態包裝，所以不必過分擔心。這話只說對了一半。今日日本軍國主義的思想理論內涵，或許沒有舊時代那麼「豐富」，甚至沒有那麼露骨，但它的制度實踐能力，卻可能比舊時代更成熟、更現代化，更能與美日同盟、科技戰、資訊戰和跨域作戰結合。舊軍國主義靠狂熱動員，今日的新型軍事化則靠行政改革、法律授權、科技整合和同盟網絡。因此，問題不在於日本今天是否重複昭和年代的每一句口號，而在於她是否正在重建足以支撐對外軍事行動的制度條件！

Tags:#飛常談#大國博弈#日本#軍事改革#情報改革#軍國主義#和平憲法#軍費#公共行政#國家安全#統合作戰司令部#國家情報局#內閣情報調查室#中心化#跨部門協作#軍事指揮#情報統合#安全國家化#軍事行動
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