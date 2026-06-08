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曾經與一位長輩交談投資事，他指：「投資當然要 『寧買當頭起』，到勢頭確認上升，將會由山腳升到山頂，你應該在山腳買入。」某程度上，這個概念有違價值投資的概念。兩種投資理念或交易策略，在技術分析門派有其稱呼，叫「左側交易」及「右側交易」。
理財智慧

寧買當頭起？

財識兼收
止凡
財識兼收

　　曾經與一位長輩交談投資事，他指：「投資當然要 『寧買當頭起』，到勢頭確認上升，將會由山腳升到山頂，你應該在山腳買入。」某程度上，這個概念有違價值投資的概念。兩種投資理念或交易策略，在技術分析門派有其稱呼，叫「左側交易」及「右側交易」。

 

　　左側交易的理念近似價值投資派，關鍵在「價格尚未如預期發生變動」時就採取行動進行交易與布局，得出的效果如逆勢操作。

 

　　右側交易所採用的策略是順勢而為，在股市下跌底部出現上漲後開始買入，在股市上漲頂部出現下跌趨勢後則開始賣出，這種交易行為不預測未來，只是跟著市場的趨勢走。長輩所說的正是這一種概念。

 

　　若把這兩種投資理念輸入Google或AI，會得出大量討論與比較，包括每種理念的優點與缺點、代表人物、勝率、承受風險、交易成本、獲利空間、資金需求等，能快速了解兩種投資理念的細節與分別，這裏不詳述了。作為價值投資者，理念近似「左側交易」，未必需要立刻否定「右側交易」的理念，值得思考兩者同時存在的意義。

 

寧買當頭起？

股市變化萬千，「左側交易」與「右側交易」兩種理念能夠並存。(Shutterstock)

 

　　兩者的可取性並非恒久不變，它們的可取性應當隨著年代與環境發展而改變，同時亦會與投資者本身的性格與取態互動。否則，投資世界不可能五花八門，世上早已剩下一套可行的投資理念才對。因此，無論認定哪一套而否定另一套，都不會絕對正確。

 

　　「左側交易」成為金科玉律，多得Benjamin Graham、巴菲特、芒格等智慧老人把它發揚光大。同時大家亦看見多年來「右側交易」順勢趁墟行動導致泡沫爆破的慘況，由16世紀鬱金香泡沫談到2000年科網泡沫，人性與歷史的重覆，令人引以為鑑。

 

　　然而，自2008年金融海嘯之後，美國大舉QE，資金氾濫，美股升幅驚人，一個命題接一個命題，未有見到大規模的泡沫爆破。若「左側交易」投資者於2012年已覺美股升得太高，不值得投資，將會錯過不少資產增值機會。事實上，「左側交易」的代表人物巴菲特於這些年的成績不算特別出色。

 

　　世界不知不覺在轉變著，例如香港70年代至今的房地產成就了很多富豪，恒指由100點升至超過3萬點，普通香港人努力工作、進修、拼搏、置業與投資，便可成為人上人。這套模式是否完全適合香港未來50年的環境呢？即使模式還可行，也要看成功機會率的改變。硬塞舊的一套予下一代，未必有好結果。

 

　　以前曾提到今天環境如何不利傳統的價值投資，世界的確變了樣，投資時，還在說16世紀或26年前的例子，或許已不合時宜。何時行「左」？何時行「右」？投資者應當自行判斷。投資比重上，多少「左」？多少「右」？亦因人而異。投資很個人，找到適合自己的投資方法十分重要，一起加油。

Tags:#財識兼收#投資策略#股市#價值投資#技術分析#左側交易#右側交易#巴菲特#芒格
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