發展國際旅遊對開拓國際貿易有極大好處

立法會近日辯論海洋經濟時，有議員提出，香港周邊的離島自然風景極美，對國際旅客別具吸引力，絕對有潛力發展成媲美印尼峇里島的國際旅遊勝地，甚至有中東家族曾考慮在離島興建類似杜拜帆船酒店一樣的七星級酒店。這番話再次引起大家對香港海島旅遊的關注，亦反映出香港大力發展「走出去引進來」的外貿政策，自然亦帶動起國際旅遊，兩者其實密不可分。

一直以來，香港都想發展海島旅遊，從大嶼山迪士尼樂園落成，到最近提倡的「無處不旅遊」，政府都希望好好利用海島資源。可惜的是，這麼多年來，這些發展計劃往往只聞樓梯響，始終沒有真正落實。

香港的離島自然風光其實非常有競爭力，不少外國遊客去過之後，都十分讚賞那些天然美麗的風景，但現實卻很無奈，目前離島的配套設施實在太簡陋。由於缺乏優質的餐飲和休閒設施，外國遊客通常只能走馬看花，逛一圈就走，極少會選擇留在島上過夜，這無疑是白白浪費了寶貴的旅遊資源。要改變這個局面，引入世界級的旅遊設施是關鍵。對此，立法會議員林偉全（商界一）特別引述了他在接觸外國領事及中東朋友時的親身經歷。林議員指出，有中東朋友非常認真地向他表示，如果香港在政策上願意配合，他們有極大的興趣，並願意花重金在長洲興建兩座高質素的度假酒店，當中的構思更包括一間超豪華七星級酒店。大家可以想象，如果香港離島真的有一間七星級度假村落成，必定能吸引大批來自中東及世界各地、願意花錢的旅客專程來港遊玩。

香港的離島風光對外國旅客很具吸引力，有中東商人表示有興趣在長洲興建類似杜拜帆船酒店的七星級酒店。(Shutterstock)

這種旅客模式的轉變，與現今的世界發展息息相關。以前，外國人很少特地飛來香港度假，因為航程遠、設施不夠，而且他們早已習慣去希臘或峇里島等地。但是現在情況不同了，香港正大力推動「一帶一路」，與這些沿線國家的經貿往來幾何級數上升，商務旅客變多，自然帶動他們與家人來港度假的興趣。加上香港作為一個安全、多元的國際大都會，只要下定決心搞好島嶼的旅遊硬件，一定可以吸引大批國際旅客慕名而來。

這就帶出了一個非常重要的核心觀點：貿易與旅遊必須互相推動。在「一帶一路」的發展下，來往香港的人流不再只是單純做生意，而是演變成貿易、文化和旅遊深度互動的模式。香港絕對不能單單只顧發展貿易，因為旅遊正是留住人才和資金的完整配套。貿易引來了世界各地的商務客，而優質的旅遊設施則能吸引他們帶同家人留下消費和度假；反過來，頂級的旅遊體驗也能提升城市的國際形象，促成更多經貿合作。兩者必須互相帶動、同時進行，經濟發展才能取得真正的成功。

不過，要實現這個願景一點也不容易。在香港，大型發展項目需要經過重重關卡，包括改變土地規劃、環境評估報告、公眾諮詢以及與投資者協商等。如果按一般程序走，順利的話也要花上數以年計的時間，更何況過程中不排除會有反對意見。但這次海島旅遊的發展對香港未來影響深遠，政府做事不應該綁手綁腳，必須展現魄力，用「特事特辦」的方式去處理。只有打破常規，加快審批流程，香港才能緊緊抓住這個機遇，成功將離島打造成世界級的旅遊勝地。