日菲侵門踏戶，綠營視而不見

「賣台」是民進黨對付藍營的必殺咒語，一旦祭出這兩字神咒攻擊國民黨政治人物或者藍營的政策，立刻觸動綠營支持者共鳴。即使事後證明為不實指控，綠營卻早已收取豐厚政治利益。

說到「賣台」，國民黨還真的要好好向民進黨學習這門吸票大法，如何令支持者被賣了還繼續默不作聲，甚至幫忙數錢，而且例子不勝枚舉。

日本與菲律賓在5月28日發表的聯合聲明中宣布，將正式啟動「專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判(Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Maritime Boundary Delimitation)」。然而，日菲將展開劃界談判的區域就位於台灣東部外海，與台灣主張的專屬經濟區部分重合。這種侵門踏戶、損害台灣權益的談判，卻把民進黨當局排除在外，台灣根本被剝奪話語權。令人震驚的是，島內外事部門發表聲明，竟然是表達「肯定」。賴清德在公開場合被傳媒詢問相關問題，掉頭就走拒絕回答。深綠立委遇到同一情況，也是不發一語掉頭走人。看來這算是另一種的「無言以對」。

除了政治效應外，日菲如真的劃出專屬經濟區與大陸礁層界線，台灣漁民將首當其衝。東部海域不僅是黑潮暖流交匯處，也是島內遠洋與近海漁業，例如吞拿魚（大陸稱金槍魚）、旗魚等高經濟價值魚類的重要作業命脈。一旦日菲雙方透過協商瓜分了重疊的大陸架與專屬經濟海域，台灣漁船將面臨更嚴格的外國執法空間壓縮，作業範圍被迫限縮，捕撈量與產值將受到打擊。

菲律賓和日本在這次談判之前，辣手對付台灣漁民早有前例。2002年屏東籍「滿吉財三號」漁船在爭議海域遭菲律賓扣押，船長被扣留長達一年半。最嚴重事件發生在2013年，屏東琉球籍漁船「廣大興28號」在台菲重疊海域作業時，遭到菲律賓公務船以機關槍掃射，造成船員洪石成中彈身亡，引擎與儀器受損。日本從2008到2025年，先後以越界作業或違規捕撈為由扣留台灣漁船。

馬英九執政期間派出海巡艦隻到主要漁場護漁，蔡英文上台後做法完全改變。

對於保護漁民權益，國民黨和民進黨執政時的做法完全不同。2013年台灣漁船遭菲律賓公務船槍擊，馬英九政府下達72小時最後通牒，祭出凍結菲勞、召回駐當地外事人員等11項制裁，並派出海巡、海軍艦隊赴台菲海域護漁，最終迫使菲律賓道歉賠償。國民黨政府更派海巡署艦艇，每日在釣魚台等傳統漁場執勤保護漁民。不過，這樣的做法也可以被民進黨扣上「賣台」的大帽子，質疑背後動機是「兩岸聯手保釣」，破壞台美及台日關係。

馬英九任期結束前夕（2016年4月），屏東籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁附近公海遭日本海上保安廳扣押，當時馬英九政府主張沖之鳥為「礁」而非「島」，日本不具備200海里專屬經濟海域，並強力派遣海巡艦艇護漁。蔡英文政府上任後態度180度轉變，宣布要等聯合國認定沖之鳥是「島」還是「礁」，因此不採取法律上的特定立場，並撤回護漁的海巡艦艇。在同一案件，能夠看出究竟誰才真正「賣台」。

民進黨當局這次在日菲談判中的反應，和台獨有著直接或間接的關連。首先讓人聯想到的，就是是否顧忌美國老大哥。日本和菲律賓都是美國正式盟友，簽署共同防禦條約，談判可能獲得美國默許，預示美國籌劃，萬一台灣有事，美國又不方便介入，至少還有日本和菲律賓，第一島鏈戰略一定程度仍然可以維持。

至於日本和台獨更是有著深厚的歷史淵源。在國民黨執政的戒嚴時期，許多遭通緝或註銷護照的台灣獨立運動人士流亡海外。日本成為重要的避難所與宣傳基地，例如台獨理論家史明在東京池袋開設的「新珍味」餐廳，就是當時推動台獨的地下基地。在此期間，台籍留學生與日本本地社運人士合作，創辦《台灣青年》等雜誌，突破島內的新聞封鎖，向國際社會宣傳台獨理念。近年已故首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，以及高市早苗的「台灣有事」言論，都被認定為對台獨的「政治支持」。

傳媒曾報道，兩岸戰爭台灣淪陷時，菲律賓是領導人逃亡目的地之一。

菲律賓和台灣的關係，最早可追溯到1949年。有歷史學者揭露，蔣介石撤退到台灣前，就曾為台灣防守不住而預先探詢過菲律賓當局，將其作為可能的流亡避難選項之一。到2000年陳水扁執政期間，面對大陸可能因台獨發動的「斬首行動」，台灣安全單位為確保領導人安全，規劃了多套撤退路線。當時多家台灣傳媒曾報道，基於地緣距離考量，空軍曾進行相關航線的飛行訓練，預備在緊急狀況下以直升機或專機，將領導人送往距離台灣最近的菲律賓，並以此作為海外撤離的中繼站。

因此，得罪菲律賓的後果，可能讓推動台獨導致被迫逃亡的民進黨人士最後走投無路。在種種現實考量下，民進黨惟有對日菲的侵門踏戶視而不見，當縮頭烏龜。反正深綠支持者都只問顏色不問是非，再「賣台」一次是最簡單且確保綠營利益的做法。