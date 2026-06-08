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啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋雙子匯露天廣場免費展出
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啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋雙子匯露天廣場免費展出

玩樂假期
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TEXT:Eunice Chow

　　唔洗飛日本都睇到草間彌生經典《南瓜》藝術作品！啟德最近又多了一個打卡新地標，草間彌生的經典作品《南瓜》以 3 米高的墨綠色版本登場，即日起於雙子匯1期露天廣場，作為香港首個常設公開展出。這件作品延續草間彌生標誌性的波點風格，年底場地將有更多草間彌生及其他國際級藝術家的作品將陸續登場，令人期待。

 

啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋啟德雙子匯露天廣場免費展出

 

3米高《南瓜》藝術作品 即日起戶外展出

 

　　利福國際的啟德旗艦項目「The Twins 雙子匯」，為大家帶來全新藝術公共空間，宣布亞洲藝術家——草間彌生的經典作品《南瓜》即日起於啟德雙子匯1期露天廣場公開展出。高達3米的《南瓜》，以鮮明的墨綠色主調搭配標誌性黑色圓點，圓潤飽滿的造型散發出一種既詼諧又莊嚴的獨特氣質。雖然今次展出的作品有別於其他草間彌生的經典作品《南瓜》大家可以抱抱南瓜打卡，但欣賞距離都好近，只要稍為找角度都可以影到靚相。

 

啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋啟德雙子匯露天廣場免費展出

草間彌生對南瓜那份從童年延續至今的純粹熱情，使她的南瓜作品不僅是視覺符號，更承載著藝術家對和平、治癒與生命力量的深刻寄託。

 

啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋啟德雙子匯露天廣場免費展出

作品於雙子匯1期的露天廣場展出

 

　　草間彌生以豐富多產的創作著稱，作品涵蓋繪畫、雕塑、行為展演、流動影像及大型裝置，而《南瓜》正是她創作生涯中最具代表性的標誌之一。對草間彌生而言，南瓜從來不僅是創作題材，更是她心靈的避風港與生命的救贖。童年時期的孤獨與幻覺，被她轉化為獨特的創作力量，而南瓜正是那份溫暖、安慰與救贖的具體象徵。南瓜既是她童年的精神寄託，讓南瓜在她的藝術中佔據無可取代的位置。 

 

啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋啟德雙子匯露天廣場免費展出

 

年底展出更多草間彌生作品

 

　　據知，今年年底前將有其他草間彌生作品抵達雙子匯，與《南瓜》共同構成草間彌生在啟德區公共空間中最完整的藝術組合。啟德 The Twins雙子匯未來將陸續引進更多國際頂尖藝術家的作品，目前已確定進駐的作品包括英國著名雕塑家安東尼·葛姆雷（Antony Gormley）的《BIG SPLICE》，以及日本藝術家安藤泉（Ando Izumi）的《A Tree & A Pair Of Horses》。

 

草間彌生《南瓜》,2019

日期：即日起

地點：啟德 The Twins 雙子匯1期露天廣場

 

Tags:#草間彌生#啟德#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#南瓜#啟德雙子匯
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