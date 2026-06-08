麥當勞優惠︱套餐升級送球星限量珍藏杯＋18 件麥樂雞餐$49＋黃金椰脆新地

麥當勞優惠預告！全球期待的「FIFA 世界盃 2026™」將於本周五（6 月 12 日）凌晨時份揭幕，麥當勞一系列期間限定美食將換上新包裝，而6 月 9 日起率先推出的 18 件麥樂雞套餐只需$49，更配再度登場的「WOW！醬」及 3 款期間限定滋味醬。Fans選購指定超值套餐升級，即隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻，一套 6 款包括碧咸、朗拿甸奴、耶馬、亨利、孫興慜及滑嘟嘟，足球粉絲必儲。另外，麥當勞 App會員更可享睇波套餐美食優惠，投入足球盛事！

18 件麥樂雞餐$49

四款期間限定滋味醬將由明日 6 月 9 日起登場，四款期間限定滋味醬包括去年首度推出旋即大受歡迎芫茜香氣濃郁的「WOW！醬」、經典人氣之選「蜜糖芥末醬」、結合香蒜與微辣風味「蒜辣蛋黃醬」以及靈感源自巨無霸®的「巨無霸®麥樂雞醬」！18 件麥樂雞超值套餐只需$49，無論於餐廳直接選購或透過麥當勞 App 優惠券，均可享受此優惠。

麥當勞一系列期間限定美食包裝將換上「FIFA 世界盃 2026™」主題設計，均印上 M logo 配足球及獎盃的圖案。

麥當勞作為「FIFA 世界盃 2026™」全球官方贊助商，今次首次聯乘五位國際頂尖足球名宿及新星，包括來自英國的碧咸（David Beckham）、巴西的朗拿甸奴（Ronaldinho Gaucho）、西班牙的耶馬（Lamine Yamal ）、法國的亨利（Thierry Henry）、韓國的孫興慜（Son Heung-min），拍攝廣告，當中朗拿甸奴及耶馬更鬼馬地將足球精準踢入麥當勞標誌中央，玩味十足。

球迷必儲一套 6 款「傳奇珍藏杯」

麥當勞特別於世界盃期間限量推出一套 6 款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印上今次聯乘的五位頂尖足球員的漫畫化造型，包括碧咸、朗拿甸奴、耶馬、亨利、孫興慜或麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟，極具收藏價值，球迷必儲！凡透過麥當勞 App 或親臨餐廳選購 18 件麥樂雞或其他指定超值套餐並加$9.5 升級「大大啖勁量組合」，即可隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻。傳奇珍藏杯數量有限，送完即止。

全新黃金椰脆新地於新登場！香滑雲呢嗱味新地配搭金黃焦糖醬及椰子脆脆，入口層次豐富，香甜消暑。另外，期間限定的「大大啖勁量組合」將帶來珍寶裝汽水，Double 雙倍份量可樂、無糖可樂、雪碧或芬達汽水，滿足不同喜好。Shake Shake 薯條則推出黑松露紫菜味調味粉，濃郁黑松露香氣配上人見人愛的紫菜風味！

$10 歎 4 件麥樂雞

麥當勞 App最新會員優惠，包括「選購指定超值套餐加$10 歎 4 件麥樂雞及指定 1 款期間限定滋味醬」，晚上及凌晨期間睇波肚餓的話，App 由晚上 6 時至凌晨 4 時將提供「$108 睇波拍檔 2 人分享餐 」及「深夜狂熱 1 人飽足餐減$3 」優惠！

6 月 9 日起晚上 6 時起 - 凌晨 4 時麥當勞 App 優惠券 深夜狂熱 1 人飽足餐減$3

6 月 9 日起早上 11 時 - 午夜 12 時，選購指定超值套餐加$10 歎 4 件麥樂雞及指定 1 款期間限定滋味醬 [可重複使用]

6 月 9 日起晚上 6 時起 - 凌晨 4 時麥當勞 App 優惠券 $108 睇波拍檔 2 人分享餐