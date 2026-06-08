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這些人跟著Elon Musk賺了百億美元
數碼創科

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　SpaceX 在 IPO 文件中披露，其潛在市場規模高達 28.5 兆美元，該公司稱之為人類歷史上最大的可操作市場。 

 

　　-    太空領域（太空解決方案）3700 億美元

　　-    連接領域 1.6 兆美元（星鏈寬頻 8700 億美元，星鏈移動 7400 億美元，以及企業和政府應用）

　　-    人工智慧領域 26.5 兆美元（2.4 兆美元基礎設施，7,600 億美元消費者訂閱，6,000 億美元數位廣告，22.7 兆美元企業應用）， 總計 28.5 兆美元 。

 

　　美國 GDP 約 28 兆美元。 SpaceX 聲稱其市場規模實際上超過了整個美國經濟。這已經不再是火箭公司了。 

 

　　這是一個垂直整合的太空 + 互聯網 +人工智慧帝國，它的目標是在全球所有由智能、連接和天基服務產生的收入中分一杯羹。 

 

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

 

　　如果SpaceX能夠佔據1%的潛在市場，它將成為一家年收入達2,850億美元的公司。 如果它能佔據5%的市場份額，其規模將遠遠超過目前所有企業。 

 

　　馬斯克如今的傲人財富源自於技術創新和企業運作，但這不全是他一個人的功勞：馬斯克的好朋友始終不離左右，早期員工沒日沒夜地工作，投資人一再為他注資。馬斯克也回饋了其中的許多人，讓他們收穫數億美元甚至數十億美元的身家。

 

　　Antonio Gracias是一位律師出身的私募股權投資人，是 Elon Musk 最親密的長期盟友之一，也是 SpaceX 和 Tesla 等公司的早期重要投資者。 

 

　　他透過 Valor Equity Partners 基金深度參與 Musk 的多個事業，兩人關係跨越超過 20 年，既是商業夥伴也是私人好友。Valor專注「運營成長型」投資，積極參與被投公司的營運優化。該基金投資 Musk 旗下多家公司，包括 Tesla、SpaceX、SolarCity、Boring Company、Neuralink 和 xAI，已創造巨額回報。Valor 自 2008 年起投資 SpaceX 超過 32 億美元。

 

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

 

　　Gracias 出生於底特律，父母分別是印度和西班牙移民。他擁有 Georgetown University 的國際經濟學學位和 University of Chicago 的法學博士學位。1995 年他在法學院期間創立 MG Capital，其核心團隊後來成為 2001 年成立的 Valor Equity Partners 基礎。

 

　　兩人相識約在 2000 年前後，透過共同朋友（包括 David Sacks）。Gracias 早期投資了 Musk 共同創辦的 PayPal，之後 Valor 成為 Tesla 最早的機構投資者之一（2005 年左右）。Gracias 從 2007 年至 2021 年擔任 Tesla 董事，目前仍是 SpaceX 董事，並投資 Neuralink 等公司。

 

　　他們的關係遠超出商業：兩家人一起過聖誕節，一起去 Bahamas, Jackson Hole 滑雪度假；Gracias 還是 Musk 弟弟 Kimbal 婚禮的伴郎。

 

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

 

　　SpaceX 上市後的身家估計 SpaceX 已在 2026 年提交 S-1 文件，準備在 Nasdaq 以 SPCX 代碼上市。這可能是史上最大 IPO 之一，目標估值介於 1.5 兆至超過 2 兆美元之間，取決於市場情緒和最終定價。

 

　　Gracias持有 SpaceX 約 4%股權。若以 4% 計算： 在 1.5 兆美元估值下，持股價值約 600 億美元。 

 

　　因此，不難想像，這便是所謂的「馬斯克統治圈」（Musktocracy）：一群透過馬斯克累積財富與權力的投資人、工程師以及追隨者。他們傳播馬斯克日益激進的世界觀，或推進馬斯克的商業與政治議程，或在他製造爭議時選擇視而不見。

 

　　但有兩人沒被馬斯克帶富：他的兩位前妻Talulah Riley, Justine Wilson Musk。

 

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元

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Tags:#伊隆·馬斯克#太空探索科技公司#人工智慧#星鏈#納斯達克#億萬富翁#特斯拉#Elon Musk#Space X
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