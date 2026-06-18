職場動相︱拆解開會身體語言：笑裡藏刀＋雙手交叉胸前＋身體前傾小動作真相意圖
開會是個有趣的遊戲。
其中充滿了人性的糾結、不同意志的角力、大小自我的旋舞。
身在其中，如何從與會人士的微表情，解讀出他們精緻的門面功夫後隱藏的意圖，早作部署呢？
以下是一些很有啟示的「動相」，指向
一、敷衍欠誠意
《神相全篇》和《相理衡真》等典籍有提及「陰笑」和「笑裏藏刀」，極端的有「未語先笑而眼底帶刀」。普通商業往來不至「玩到咁大」，但假笑則彼彼皆是。
最明顯是皮肉不笑，有兩個破綻：
a／笑容只停留在嘴部，真誠的笑容由面上許多部分組成，包括
① 嘴角向上翅
② 顴部升起
③ 眼睛咪起來
④ 下眼皮的皮膚起皺
⑤ 眼角漾起笑紋
⑥ 眉毛稍微向下
若祇有嘴唇展現笑容，但眼晴和顴部完全沒配合，那就祇是虛情假意了。
b／若是真誠的笑容，笑意會慢慢消失，但假笑會突然終止。
2. 下意識的防備或抗拒
對方雙手交叉胸前，一副「我看你怎樣表演」的高姿態。在這情況下，如果此屏障式手勢維持一段時間，就要伺機突破，例如派一些輔助的文件，或遞給對方一杯水等，以便解鎖其姿勢上和心理上的障礙。
3. 想控制對方
a／身體前傾，製造壓迫感。
b／侵犯對方的個人邊界，有些人為了表示自己的權力，會扮作無意地侵犯你的personal space（個人空間），例如不請自來地拍拍你肩膊，或是刻意貼得太近和你說話，以製造心理壓力。
4. 不同意、不滿意
a／不自覺撇嘴或咬唇，揭示了其人內心的不安或不快。
b／如果你正在說話而他重心向後傾，代表想與你保持距離，甚至劃清界線。
5. 焦慮心虛
a／若說話或聽報告時，手不自覺地摸鼻子、揉後頸，在行為心理學上，這是想瞞天過海或隱藏意圖的動作。
b／突然有許多小動作，例如在轉筆、摳手指、扭衣角等。
相學有所謂形動於外，必根於內。動相習慣往往蔵不住真實性情，我們開會時若能及早察覺些線索，可以少走許多冤枉路。
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