職場動相︱拆解開會身體語言：笑裡藏刀＋雙手交叉胸前＋身體前傾小動作真相意圖

開會是個有趣的遊戲。

其中充滿了人性的糾結、不同意志的角力、大小自我的旋舞。

身在其中，如何從與會人士的微表情，解讀出他們精緻的門面功夫後隱藏的意圖，早作部署呢？

以下是一些很有啟示的「動相」，指向

一、敷衍欠誠意

《神相全篇》和《相理衡真》等典籍有提及「陰笑」和「笑裏藏刀」，極端的有「未語先笑而眼底帶刀」。普通商業往來不至「玩到咁大」，但假笑則彼彼皆是。

最明顯是皮肉不笑，有兩個破綻：

a／笑容只停留在嘴部，真誠的笑容由面上許多部分組成，包括

① 嘴角向上翅

② 顴部升起

③ 眼睛咪起來

④ 下眼皮的皮膚起皺

⑤ 眼角漾起笑紋

⑥ 眉毛稍微向下

若祇有嘴唇展現笑容，但眼晴和顴部完全沒配合，那就祇是虛情假意了。

b／若是真誠的笑容，笑意會慢慢消失，但假笑會突然終止。

2. 下意識的防備或抗拒

對方雙手交叉胸前，一副「我看你怎樣表演」的高姿態。在這情況下，如果此屏障式手勢維持一段時間，就要伺機突破，例如派一些輔助的文件，或遞給對方一杯水等，以便解鎖其姿勢上和心理上的障礙。

3. 想控制對方

a／身體前傾，製造壓迫感。

b／侵犯對方的個人邊界，有些人為了表示自己的權力，會扮作無意地侵犯你的personal space（個人空間），例如不請自來地拍拍你肩膊，或是刻意貼得太近和你說話，以製造心理壓力。

4. 不同意、不滿意

a／不自覺撇嘴或咬唇，揭示了其人內心的不安或不快。

b／如果你正在說話而他重心向後傾，代表想與你保持距離，甚至劃清界線。

5. 焦慮心虛

a／若說話或聽報告時，手不自覺地摸鼻子、揉後頸，在行為心理學上，這是想瞞天過海或隱藏意圖的動作。

b／突然有許多小動作，例如在轉筆、摳手指、扭衣角等。

相學有所謂形動於外，必根於內。動相習慣往往蔵不住真實性情，我們開會時若能及早察覺些線索，可以少走許多冤枉路。