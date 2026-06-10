英國職場｜當每個人都有自己的觀點：原來管理最難的不是工作，而是理解別人的世界

對很多人來說，成為管理層必須具備的條件，是擁有出色的工作能力，能夠清晰下達指令、安排工作；而作為員工，要做的則是企業裏的一顆齒輪，把上司交代的事情完成，便是職場生存之道。

因此，以往在香港工作時，我很少見到開會期間出現激烈討論，甚至不少人會刻意避免與上司或同事發生正面衝突。很多時候，即使心裏有不同意見，也傾向留待會後私下討論，而不是在會議桌上提出質疑。

但來到英國後，我對職場有了另一種體會。

在英國職場，「爭辯」其實是一件很正常的事。這裏所說的爭辯，並不是情緒化地爭吵，而是透過不同觀點互相碰撞，從而找到更好的解決方案。在不少英國企業的文化裏，管理層甚至鼓勵員工在會議中提出反對意見，因為他們相信，當所有人都只是點頭同意，往往代表團隊忽略了某些風險或盲點。

表達意見、提出質疑、挑戰既有想法，在某些情況下甚至是工作表現評核的一部分。問題從來不在於誰對誰錯，而是每個人都有自己的觀點與角度。同一個方案，有人從成本角度思考；有人從客戶角度分析；有人擔心執行風險；也有人更關心團隊資源是否足夠。每個人的背景、經驗和價值觀不同，自然會得出不同的結論。

而在這樣的職場文化下，管理層最大的挑戰，往往已經不是安排工作，而是如何協調不同意見，讓大家朝著同一個目標前進。這聽起來簡單，但真正做到的人其實不多。

我曾經在英國兼職時遇過兩位截然不同的經理。兩人都非常有能力，也對工作有自己獨特的理解和堅持。

第一位經理習慣以非常細緻的方式管理團隊，他會制定詳細的工作流程，並希望每位員工都按照他的方式完成工作。在他的眼中，那是一套經過驗證、最有效率的方法，因此他也期待團隊成員遵循同一標準。

然而，團隊裏不少員工都有自己的工作習慣和處理事情的方法。當所有細節都需要按照指定流程進行時，部分人開始感到自己的專業判斷不被信任。即使工作成果不算差，團隊流動率卻一直偏高，不少員工最終選擇離開。

後來我發現，問題未必是他的工作流程有問題。客觀而言，他的安排很多時候的確有效率，也能減少犯錯的機會。只是英國員工普遍不太接受「因為你是經理，所以你的方法一定最好」。

另一位經理同樣有自己的工作哲學，也建立了一套屬於自己的管理方式。不同的是，他從不要求所有人完全複製他的做法。每當分享意見時，他都會強調：「這只是我的觀點。」他願意解釋自己為何這樣思考，同時也願意聆聽別人的想法，只要最終能夠達成目標，他並不過分介意員工是透過哪一種方式完成工作。

有時候員工提出與他截然不同的建議，他不一定會接受，但至少會花時間理解背後的原因。久而久之，團隊成員更願意主動提出想法，也更願意承擔責任，後來，他亦獲得了更好的晉升機會。

這段經歷讓我重新思考管理的本質。在英國職場，管理最困難的地方並不是工作本身。工作流程可以制定，制度可以優化，甚至 KPI 都可以量化。真正困難的是，你要帶領的是一群有自己想法的人。他們未必認同你，未必喜歡你的做法，甚至會當面挑戰你的決定，但也正因如此，英國職場特別重視溝通。因為管理從來不是讓所有人變得一樣，而是讓一群不願意盲目跟從的人，願意朝著同一個方向前進。