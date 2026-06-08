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數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響
數碼創科

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　隨著 2026 年人工智能（AI）技術廣泛落地，香港商業生態正經歷一場深度的重塑。然而，當我們置身於琳瑯滿目的科技產品線與眼花繚亂的解決方案之中，許多企業領袖逐漸意識到，數位轉型的核心從來不在於堆疊昂貴的軟硬件，而在於回歸「人」的本質。

 

　　在 2026 年的香港醫療環境中，數位轉型的實踐已從概念驗證轉向深度整合。透過仁安醫院與香港養和醫院的發展案例，我們可以清晰看到醫療機構如何透過先進技術，將數據轉化為臨床價值。這兩家醫院的成功經驗表明，數據治理與技術應用必須服務於醫療品質的本質。智慧醫療的核心不在於擁有多少昂貴設備，而在於如何確保數據在安全與合規的框架下，為臨床決策提供最有力的支援，從而維繫醫患之間最為核心的信任紐帶。

 

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

商業AI應用展覽「AI+ Power 2026」於6月4至5日於香港會議展覽中心舉行，並以「AI+ Power In Action」為主題。

 

　　在 AI 與大數據交織的商業語境下，數碼素養已演變為企業人才與決策者的「數位護照」。許多企業在轉型初期容易陷入「產品過載」的迷思，認為買得越多、部署得越深就越具競爭力。然而，這是一個危險的信號。若企業失去了對業務本質的掌控，科技只會成為阻礙人脈網絡與資源共享的屏障。

 

　　真正具備數碼素養的領袖，懂得將重心回歸至「人本邏輯」，批判性思維： 機器可以生成海量數據與內容，但唯有具備批判思維的人，才能判斷這些內容是否符合品牌的初衷與倫理。這種素養防止企業在追求自動化時，喪失了與顧客溝通的「溫度」。

 

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

人與人之間互相學習，想溝通的溫度。

 

　　人機協作思維： AI 是工具，人是決策者。高數碼素養意味著懂得如何指揮「代理人」（Agent），讓機器處理重複性事務，從而將團隊的時間釋放出來，專注於人與人之間最珍貴的服務與創意交流。

 

　　最有效的轉型始於真實的商業對接與互信。通過參與行業論壇與專業交流，企業能接觸到領先的解決方案供應商與同行。這種開放的態度，讓中小企也能以低門檻共享行業最佳實踐（Best Practices）。這種「資源共享」模式，降低了產業整體的轉型門檻與成本。

 

　　更重要的是，企業應學會將內部營運數據與外部市場趨勢進行「共同思考」（Co-thinking）。這不僅是為了提升效率，更是為了在共享的經濟環境中，透過數據透明度建立與供應商、合作夥伴間的信任鏈。當數據不再是封閉的密室，而成為行業共同進化的燃料時，整個香港的商業生態將展現出前所未有的彈性。

 

　　這種彈性在教育與人才發展中尤為關鍵。AI Agent 成為個人化的學習導師，能根據學生的學習節奏調整內容，使教育從單向講授轉變為互動式的批判思維訓練，將人才培養重心從記憶力轉向決策判斷力。這種模式確保人力資源能隨時跟上技術演進，維持企業的敏捷性。

 

　　很多人誤以為 AI 會取代社交，但實情恰恰相反。當重複性的事務交由 AI 處理後，人類的時間被釋放，反而更有餘裕去建立深度的人際連結。這其中的關鍵在於「同理心」（Empathy）。

 

　　輔助的社交效能： 利用 Agent 進行公開情報分析，能幫助企業在商務活動中更精準地識別合作機會。但必須明確的是，情報只是敲門磚，最終的對接與信任，仍需透過面對面的交流完成。

 

　　建立跨行業信任網： 在數碼轉型的過程中，企業與企業之間的人脈網絡成了最強的護城河。

 

　　無論技術多麼強大，商業的底色始終是「人」。企業轉型的「基本步」應包含以下三個方面：

 

　　培養「判斷力」重於「操作力」： 數碼素養的重點，在於賦予員工批判性思維。員工需要知道機器何時提供幫助，何時該由人類憑藉同理心與道德判斷進行決策。這種對「人」的決策能力的投資，是任何產品都無法替代的。

 

　　投資「人」的轉型： 企業的轉型資金中，應撥出重要比例用於提升團隊的數碼素養與軟技能。通過實戰培訓，將知識內化為團隊的能力。當員工因協作而變得更強大、更有創意時，這種「人的成長」才是企業真正的核心資產。

 

　　私隱與尊嚴的守護： 對客戶私隱的守護，本質上是對人的尊重。企業在進行市場推廣時，應從「數據提取」轉向「價值共創」，讓客戶在感受到精準服務的同時，感受到品牌的尊重與溫度。一個懂得珍惜客戶私隱的品牌，才能贏得長期的市場話語權。

 

　　現代商業 transformation 最重要的不僅是業務重組，而是「心態」（Mentality）重塑。企業領袖需要從「權力管控」轉向「賦能共創」，建立容忍合理失敗的成長型思維。真正的競爭力，來自於組織的「心智韌性」。當企業在追求速度（Velocity）的同時，保持對客戶深沉的同理心，便能實現從機械式商業到共鳴式商業的跨越。

 

　　ESG（環境、社會和管治）在此發揮了鑑別器的作用。AI 協助企業追蹤碳足跡，提升能源使用效率，從源頭實現循環經濟，這不僅是監管要求，更是企業對環境資源的敬畏與珍惜。在金融業，AI 透過實時風控與個性化金融服務，將社會效益與商業價值結合，進一步穩固了機構的信任鏈。

 

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

AI也也可讓人增添樂趣

 

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響

商界或者有與人任何的溝通，其實也需要有溫度需要有共情的能力。

 

Tags:#香港商業轉型#人工智能和大數據#醫療行業#數位轉型
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