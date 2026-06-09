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Trip.com香港機場開設4間外幣找換店：其中一間24小時營業，第三季增設自助找換機
旅遊世界

Trip.com香港機場開設4間外幣找換店：其中一間24小時營業，第三季增設自助找換機

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Trip.com

　　除了買機票及訂酒店之外，Trip.com原來還有實體外幣找換店！繼中國內地與日本後，香港成為該業務全球拓展的第三個市場，而首批外幣找換店，已經於上星期五（6月5日）正式進駐香港國際機場。

 

　　Trip.com於香港國際機場規劃了多個地理位置優越的服務點，全面投入服務後，將覆蓋一號及二號客運大樓的禁區（離境／入境）與非禁區（公眾區），合共設有7間外幣找換門店及7部自助找換機。部分門店更會實施24小時營業，全天候支援旅客在不同時段的出行與找換需求。

 

　　率先投入服務的首批4間實體門店位於一號客運大樓，全面覆蓋離境及抵港旅客的需要，其具體分布位置為：

 

●    5樓接機大堂A
●    5樓抵港層南入境檢查大堂（24小時營業）
●    7樓南面離港登機櫃檯大堂
●    7樓北面離港東大堂

 

Trip.com香港機場開設4間外幣找換店：其中一間24小時營業，第三季增設自助找換機

隨著首批4間門店現已啟用，其餘3間門店及7部自助外幣找換機將於今年第三季度陸續投入服務。

 

　　門店現場支援兌換超過40種貨幣，不論旅客前往熱門還是小眾目的地，均能靈活處理現金交易。除了核心的找換服務外，實體門店更將發揮線下綜合服務點的功能。現場職員將即時為旅客提供目的地當地玩樂、租車及景點門票等旅遊產品的諮詢與協助，將金融服務與旅遊行程完美結合。

 

　　為慶祝首批機場門店盛大開幕，Trip.com特別推出專為本地市民及全球旅客而設的限時開業禮遇，帶來「換愈多、慳愈多」的超值體驗：

 

●    Trip.com 用戶專屬見面禮：獨家回饋所有 Trip.com 用戶！開業期間，旅客親臨機場門店並出示手機上的 Trip.com App，即可免費獲贈精美開業小禮物乙份，送完即止。
●    香港居民專屬匯率折扣：為回饋本地市民支持，香港居民於開業期間親臨門店兌換外幣，即可尊享專屬精選匯率優惠。
●    滿額即送精美禮品：旅客凡於現場兌換外幣折合港幣$1,500或以上，即可免費獲贈精美開業小禮物乙份，數量有限，送完即止。
●    「換愈多、慳愈多」加碼賞：旅客凡兌換外幣折合港幣$3,000時，即可享港幣$20減免，讓出行預算更充裕。

 

　　展望未來，Trip.com計劃在香港市場引入「線上App預訂及支付，機場直接取鈔」的O2O便捷模式，讓旅客免預約、免排隊，並能提前鎖定匯率，享受數字化金融的便利。此外，未來該業務將與 Trip.com 的旅遊預訂服務整合，精準向已在 App 上預訂了酒店或機票的客戶推送優惠訊息及個人化旅遊產品推薦，打造真正的無縫出行體驗。

 

Trip.com香港機場開設4間外幣找換店：其中一間24小時營業，第三季增設自助找換機

 

Tags:#旅遊世界#外幣找換店#Trip.com#香港國際機場#外幣兌換#著數優惠
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