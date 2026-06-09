A股、港股、日股、韓股周一（8日）全跌，原因？

6月8日，韓國交易所因KOSPI指數早盤下跌8%，一度觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。截至收盤，韓國KOSPI指數收跌8.3%，報7484點。其中，芯片巨頭首當其衝，三星電子和SK海力士在盤中跌幅分別達到11%和10%。

日本股市大幅下挫，盤中一度暴跌逾3100點，創出史上第4大盤中下跌點數，截至收盤，日經225指數收跌3.9%，報64024點。

A股震盪調整，創業板指跌超3%，滬指跌超1%失守4000點。滬深兩市成交額2.8萬億元人民幣，較上一個交易日縮量2765億元人民幣。港股方面也大幅調整，香港恒生指數收跌1.2%，恒生科技指數收跌2.7%。

美加息疑慮地緣政局觸發跌市

對於此次調整，或有兩大原因：

第一、觸發本輪調整的導火線，是強於預期的美國5月就業報告，導致市場對美聯儲局加息預期升溫。

上周五（5日），納斯達克綜合指數單日大跌4.2%，創2025年4月以來最大單日跌幅；標普500指數跌2.6%，未能完成連續10周上漲。受市場對人工智能概念股估值過高的擔憂加劇影響，美股半導體板塊重挫。

第二、地緣政治出現升溫跡象，中東緊張局勢升級，進一步加劇全球風險資產的不確定性，資金避險情緒加重。

據伊朗媒體8日報道，伊朗伊斯蘭革命衞隊公共關係部門發表聲明說，為回應以色列對伊朗境內雷達站發動的襲擊，伊朗對以色列兩處空軍基地發起打擊。此外，伊朗馬赫沙赫爾石化公司遭以色列襲擊，部分設施受損，目前尚無人員傷亡報告。

高盛表示，一些指標顯示美國股市的樂觀情緒已高於歷史平均水平，但仍低於2000年和2021年市場峰值時的水平。由Ben Snider領導的策略師團隊評估了4個類別的9項指標，這些指標在2000年達到第100百分位，在2021年為第95百分位；而目前這些指標位於第86百分位。報告指出，投機性狂熱雖然不是判斷市場時機的可靠指標，但它仍是過去高估值、高集中度牛市頂部的重要特徵之一。

但筆者認為這兩個原因是阿媽是女人的講法。

全球股市黑色星期一的原因，亦是阿媽是女人的分析。

中信證券指出，從2000年科網泡沫至今，過去20多年，全球歷次科技浪潮的興衰，產業趨勢為核心主導因素，但宏觀層面因素亦構成重要影響。短期維度市場料將繼續處於高波動狀態。

調整過後，AI仍錢途無限

至於A股下一步如何走，華金策略指出，複盤歷史，TMT（科技、媒體、電訊）成交額佔比歷史分位數達到95%以上共有6次，分別是2019年10月4日、2020年2月25日、2023年4月12日、2024年3月20日、2025年3月18日、2025年10月9日，其後一個月多發生高低切，6次中均出現了科技成長行業內部的高低切，如2019年10月4日電子、通訊切至電腦、傳媒，2020年2月25日電子切至傳媒，2023年4月12日電腦切至通訊，2024年3月20日傳媒、電腦切至通訊、電子，2025年3月18日通訊切至傳媒，2025年10月9日電腦切至通訊。

華金策略表示，TMT擁擠度偏高後可能切換至其行業，切換方向主要受產業趨勢、盈利、政策、估值和情緒等影響。

周一的黑色星期一就是人太貪心，貪勝不知輸。經此一「輸」，市場不再貪心後，AI仍是「錢」途無限。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

