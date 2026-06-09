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吳文忻逝世︱藝人吳文忻今早睡夢中離世享年51歲，積極態度抗癌感染同路人
娛樂新聞

吳文忻逝世︱藝人吳文忻今早睡夢中離世享年51歲，積極態度抗癌感染同路人

娛樂
娛樂
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Nathaliie Ng fb

　　抗癌路上一直堅強勇敢的藝人吳文忻（Natalie），今早在醫院睡夢中安詳離世，享年51歲。吳文忻的家人和好朋友於Natalie的社交媒體公布消息，表示在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩位女兒也有和媽媽道別，在有限的時間下做了很多沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。

 

　　全文如下︰

 

致所有關心吳文忻的朋友,

 

　　我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。

 

　　在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。

 

吳文忻逝世︱藝人吳文忻今早睡夢中離世享年51歲，積極抗癌感染同路人

 

　　感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。

 

　　懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。

 

　　Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。

 

　　吳文忻的家人和好朋友  

 

       2024年12 月etnet健康頻道《健康好人生》曾訪問吳文忻，積極抗癌的心路歷程，如何重新振作開拓自己的新路向，就讓我們重溫這位抗癌勇士的故事。 

 

 

Tags:#吳文忻#抗癌#乳癌#癌症#逝世
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