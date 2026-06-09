世事是否必定變幻莫測？有啲係，有啲唔係。邊啲唔係？例如，我可以實牙實齒話你知，未來幾日，警方將會破獲大型外圍賭波集團，並且高調拉人封艇招待傳媒。

各位，肯定未來幾日警隊會高調大掃外圍賭波，搞番幾場大龍鳳。

立此為照，你睇睇一個星期內會否發生？

小弟乃一個守法的人，也是一個正常人。正常人，就有正常人的嗜好，我的，包括賭博。嚴格講，香港就是一個超大型的賭博中心，只不過，用「金融中心」來作包裝。

人人都知在這裏，可以乜都炒餐懵（即係賭啦！），由樓到股票到外幣到黃金到期貨到期權⋯⋯總之，炒得的，就有人炒。

賭馬及賭波更幾乎天天進行，只不過，法例規定，由馬會獨家做晒，馬會就合法，其他人就非法。

香港的包裝是「金融中心」，實際是「賭博中心」，除馬及波之外，外幣、股票、期貨、期權、黃金、物業⋯⋯全部有得「賭」，大家無得詐唔知。

香港賭風，一開始就非常勁，不過，據我的幾十年觀察，香港人愈賭愈成熟，除非受騙，否則，多數輸得起幾多就賭幾大，唔使人吓吓教住應該點做。

其實，「教」有無用？等我話你知：無！

所以，當見到民政及青年事務局局長麥美娟開記者會，揚言推廣教育計劃，宣傳「睇波唔賭波」，我一聽就忍唔住大笑。

民青局局長麥美娟大力宣傳「睇波唔賭波」，雖然「政治正確」，但大部分香港人聽到，反應必定是「佢講嘢幾好笑」！



你試吓叫馬迷「睇馬唔賭馬」，叫股迷「睇股唔炒股」，叫炒樓者「睇樓唔炒樓」？都傻傻哋嘅。

如今最正路，係喝住班賭仔，千祈咪幫襯非法外圍，原因只得一個——不准與馬會爭食。講白點——不准與庫房爭食，否則，拉人封艇兼坐監！

對賭仔，永遠靠嚇好過教育。有口痕友揶揄，成日見政府出片話賭錢等於倒錢落海，其實，呢個無效宣傳，就真真正正浪費廣告時間，倒錢落海！

小弟每周都投注賽馬及足球，作為生活情趣一部分，每注10大元，輸晒也絕無問題，反之，早早賺咗消閒及興奮投入感。麥美娟從來唔會知，當你落咗注，睇馬或睇波會加倍投入，如此，才會有快樂感覺。

世界盃開鑼，我會「睇波又賭波」，場場合法落注10蚊考眼光，如此才有投入感嘛！

我點解絕不會買外圍？眾所周知，今日科技發達，買外圍其實好方便，回佣也多，論金錢著數，遠遠好過買落馬會戶口。

呢呢，不少賭仔就正正咁諗買外圍，其實，蠢過豬頭！佢哋只識睇回佣嗰少少著數，而睇唔到買外圍帶來的風險及龐大損失。

首先，你犯法。好地地走去犯法，即係博拉。你咪以為最多被告非法賭博，錯！只要你幫襯非法外圍集團，分分鐘孭多條罪——洗黑錢。

洗黑錢最高可被判罰款500萬元及監禁14年，若你是理性賭徒，應該領略這是完全無「值博率」的行為，仲參與？何其蠢！

賭仔無得「教」，嘥氣。針對性是嚇，一定要個個知道賭外圍的嚴重後果，貪多少回佣搞到留案底及可能坐監，乃是「豬咁蠢」行為！

正正當當透過馬會投注，合法又安心，光明正大贏咗收開心錢，輸咗就是間接納稅及做善事，這才是最理智做法。

老友，千祈千祈咪令自己有犯罪紀錄呀，後悔終身㗎！

再講一次預測，警隊即將高調冚非法外圍集團，你仍參與，分分鐘變成甕中之鱉呀！