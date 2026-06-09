KK星期二｜PCB加價漫漫錢途 |「AI工廠」 熱潮大爆發

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

PCB概念股迎來多重利好消息。6月初，建滔、生益科技、金安國紀等覆銅板廠商陸續發出第三季漲價通知。承著AI浪潮，高階伺服器 PCB 需求激增，相關概念股邊隻好？專家陪你一一拆解。

黃仁勳近日密集會見南韓科技及工業巨企，並與SK海力士、LG、SK電訊等多個企業達成協議，推進AI基建、數據中心及機械人合作。大廠聯手出擊，將如何重塑科技產業供應鏈？這股浪潮又會為港股帶來什麼樣的衝擊？

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