IKEA 榴槤雪糕︱D24榴槤牛奶新地$9＋新口味D163葫蘆榴槤肉＋千層撻酥＋巴斯克蛋糕

榴槤牛奶新地回歸！IKEA 香港美食站今個月推出多款限定新品，除了大受好評的D24 榴槤牛奶新地外，還有全新期間限定口味榴槤牛奶新地配D163葫蘆榴槤肉，還有多款以果王榴槤主題千層撻酥及蛋糕甜點，榴槤 fans大滿足，最平$9有交易好抵食！

D24 榴槤牛奶新地筒 $9

香港美食站獨家推出榴槤甜品系列，D24 榴槤牛奶新地筒只售$9，即日至 7 月 31 日供應。榴槤fans更有要鎖定即日起至 6 月 14 日，榴槤牛奶新地配D24 榴槤肉，果肉味道香濃，美味回甘，入口清甜幼滑，榴槤牛奶新地配D24榴槤肉1份$19、榴槤肉3份$33、榴槤肉5份$43！

榴槤牛奶新地配D24榴槤肉1份 $19、榴槤肉3份 $33、榴槤肉5份 $43

榴槤牛奶新地配D163葫蘆榴槤肉1份 $26、榴槤肉3份 $39、榴槤肉5份 $49

另外，全新口味榴槤牛奶新地配 D163 葫蘆榴槤肉，將於 6 月 15 至 6 月 28 日期間限量供應， D163 葫蘆榴槤肉質口感軟糯細膩，帶綿柔黏潤的獨特質感，清甜果香縈繞舌尖，風味醇厚誘人。D163 葫蘆榴槤肉同樣有 1 份、3 份和 5 份三個選擇，價錢貴少少，榴槤牛奶新地配D163葫蘆榴槤肉1份$26、榴槤肉3份$39、榴槤肉5份$49。即日起至 7 月，香港美食站會分階段推出不同品種榴槤新口味，各位榴槤愛好者萬勿錯過！



D24榴槤千層撻 $19.9

除了榴槤雪糕，香港IKEA餐廳及美食站於6至7月期間獨家推出三款D24榴槤主題甜品，品嘗D24榴槤果香濃郁醇厚，帶有天然奶油般的順滑質感與微苦回甘的層次。D24榴槤千層撻酥皮金黃鬆脆，入口即化，內餡由新鮮D24榴槤果蓉製成，甜而不膩。蛋糕控必試D24 榴槤斑蘭忌廉蛋糕，斑蘭清香與榴槤濃郁相互平衡，忌廉輕盈幼滑，而D24榴槤巴斯克蛋糕外焦內軟，濃滑流心各有特色。



D24 榴槤斑蘭忌廉蛋糕$26.9



D24榴槤巴斯克蛋糕$29.9