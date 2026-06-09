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穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合
辦公室求生術

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳

　　最近以講者身份出席一個活動，席間與幾位女賓客聊天，她們都說自己對穿搭算有心得，深入了解後發現她們原來是擅長出席宴會的「盛裝族」，但偶爾還是會遇到棘手狀況——要出席「不上不下的場合」即是穿晚裝又過於隆重，穿便服又過休閒的場合！（而這群盛裝族口中的便服，原來是運動服和瑜伽服！）

 

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

 

　　很多人的衣服都呈現兩極，中間那個地帶幾乎是空白的。偏偏現今的社交生態，大量場合都落在這個不上不下的中間：商務午餐、業界活動、半正式聚會等。每次遇到這類場合，就開始翻箱倒櫃，然後帶着不安出門。我覺得這種不安感其實是可以提前解決的。如果你的衣櫃也有這個斷層，可以從以下三種組合開始填補衣櫃空白區域：

 

組合一：「結構感」上身 ＋ 乾淨下身

 

　　所謂結構感，是指服裝透過剪裁、硬挺面料或工藝細節，塑造出超越自然體型的輪廓。關鍵是沒有多餘印花及裝飾，整體視覺清爽。

 

女士可選擇：

●    西裝背心：近年非常流行，比一般背心更具存在感與氣勢。
●    Structured Shirt：肩線清晰、不貼身，保留空間感，比傳統辦公室襯衫更具時尚感。

 

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

 

男士則可考慮：

●    針織 Polo：近年 Quiet Luxury 風格中的代表單品，即使不搭配西裝外套亦夠得體。
●    立領襯衫：比起傳統翻領襯衫更現代也更具設計感。

 

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

 

組合二：軟結構剪裁西裝外套 ＋ 乾淨下身

 

　　一件薄肩墊外套是職場男女的必備單品！

 

　　肩線自然下垂但保留翻領與剪裁，內搭換成針織、T-shirt 甚至背心，可配牛仔褲、闊褲、半身裙，整體正式程度已往下調節，但氣場依然保留。

 

　　同一件外套，可以應付從商務飯局到 networking 的多種場合。

 

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

 

 

組合三：造型控制在三個顏色以內，其中一個是中性色

 

　　米、灰、深藍、駝色這類中性色，讓整體視覺穩定，即使加入一個顏色點綴也不會顯得凌亂，而且男女適用。

 

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

穿搭秘笈｜穿晚裝太誇張，穿便服又太隨便？3招搞定不上不下的尷尬場合

 

　　現代人的衣櫃問題，很多時候不是衣服太少，而是結構失衡。當你的生活大部分時間都活在正式與休閒之間，衣櫃卻只有兩端，才會覺得衣櫃少了一件「剛好」的衣服！

Tags:#職場#穿搭#形象#衣著#西裝背心#針織 Polo#立領襯衫#薄肩墊外套#西裝外套#造型#女士穿搭#男士穿搭
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