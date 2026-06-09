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世界盃2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠
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世界盃2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Now TV

　　睇世界盃最緊要有氣氛！ Now TV @ 蘭桂坊 FIFA 世界盃 2026 狂熱嘉年華，將於6月11日至7月20日連續六星期舉行，蘭桂坊化身成世界盃狂歡勝地。各位球迷於蘭桂坊街頭巨型屏幕，欣賞 4K 直播全部賽事外，更有特色主題裝置打卡位及表演欣賞，感受足球盛事街頭派對的熱鬧氣氛。蘭桂坊特別推出消費獎賞計劃及抽獎，香港電訊旗下客戶更可於指定商戶享餐飲低至85折優惠。

 

　　全球期待的「FIFA 世界盃 2026™」將於本周五（6 月 12 日）凌晨時份揭幕，6月11日至7月20日連續六星期「Now TV @蘭桂坊-FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」將貫穿蘭桂坊核心地段，覆蓋德己立街、蘭桂坊里及和安里，是全城球迷吃喝玩樂睇波好去處熱點。

 

世界盃 2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

 

4K超高清直擊104場賽事

 

　　邊度有得睇晒世界盃104場賽事直播，又有街頭熱鬧氣氛？Now TV為FIFA世界盃2026的香港收費電視獨家播映權機構，蘭桂里大電視屏幕及「The Plaza」直播區及指定餐廳，將把今屆橫跨104場、史上規模最大的賽事完整帶到街頭，盛會現場設有多個街頭巨型屏幕及直播專區，讓你緊貼戰果。

 

世界盃 2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

 

蘭桂坊足球街頭派對

 

　　是次盛會將分兩個階段進行，由6月11日揭幕起，第一階段（6月11日至7月17日）：展開一連串主題預熱活動，將氣氛逐步推高。特色主題裝置及打卡位分佈於蘭桂坊不同角落，凝聚足球狂熱能量。

 

世界盃 2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

 

　　第二階段（7月18日至7月20日）：街頭派對全面升級，指定路段亦將化身成世界盃球迷專區，當中超過20間餐廳酒吧聯手參與，展開一連串精彩活動：主題派對、街頭表演、環球美食啤酒、互動遊戲、主題打卡熱點等，同大家一齊狂歡到決賽！

 

　　一連串互動節目將貫穿整個夏天：

•    仲夏狂熱派對（Summer Frenzy Party）
•    花式足球表演、現場唱歌與舞蹈等精彩街頭表演
•    環球啤酒及美食盛宴：搜羅世界各地的啤酒與地道風味。
•    世界盃主題影相位
•    互動遊戲攤位，獨家獎品大放送

 

世界盃 2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

香港職業花式足球運動員施寶盛

 

餐飲低至85折優惠

 

　　為支持參與商戶並回饋顧客，蘭桂坊特別推出消費獎賞計劃，送出總值超過港幣300,000元的豐富獎品，當中包括由香港航空贊助的來回機票。顧客於參與商戶累積消費單據，即可參加分級抽獎，累積消費愈高，贏取大獎的機會愈大。作為額外的慶祝心意，凡於活動期間到參與商戶用餐的顧客，均可獲贈啤酒一支，與全區一同舉杯，共慶世界盃熱潮。此外，香港電訊旗下1O1O、csl、網上行、Now TV及HKT家居電話個人客戶更可於指定參與商戶尊享餐飲低至85折的專屬優惠。

 

世界盃 2026︱蘭桂坊巨型屏幕免費直播104場賽事＋街頭派對＋送啤酒＋餐飲85折優惠

Tags:#世界盃 2026#蘭桂坊#街頭派對#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#HotDeals#美食優惠
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