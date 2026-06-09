NBA總決賽，精彩紛呈讓人醉

籃球是普及率很高的體育項目，而美國職業籃球協會(NBA)的比賽則代表了世界籃球運動的最高水平，因此每年一度的NBA總決賽都吸引千百萬球迷觀看賽事直播。我是體育迷，但今年對NBA賽事感興趣，主要是因為紐約人(New York Knicks)以東岸賽區冠軍的身份殺入NBA總決賽，這是該隊自1999年以來，首次打進總決賽，而1999年我是在紐約觀看比賽，所以這幾天時常想起當年的場景。

紐約人那些年時運不佳，在東岸賽區總打不過老對手、由超級球星佐敦(Michael Jordan)領軍的芝加哥公牛，經常無緣NBA總決賽。僅有兩次抓住機會闖入總決賽，又分別輸給奧拉祖雲(Hakeem Olajuwon)領軍的休斯敦火箭和擁有「雙塔」的聖安東尼奧馬刺。如今紐約人雄風再起，大有一舉奪冠的勢頭，讓我這紐約人老球迷心花怒放！

紐約人（白衣）以東岸賽區冠軍身份，自1999年以來首次打進NBA總決賽。(AP)

仰面採訪「教父」，感受球員付出

在美國工作生活十幾年，我一直住在紐約市，所以紐約人是我最喜歡的球隊，紐約人的主場麥迪遜廣場花園體育館(MSG)對我來說就是主場。我在那裏看過NBA的比賽，也看過很多場大學生體育聯合會(NCAA)甲組的籃球比賽。那時我對紐約人的教練和球員非常熟悉，尤其是該隊的兩位代表性人物：主教練萊利(Pat Riley)總是一身高檔西裝，精心修飾的黑髮向後梳，站在場邊指揮若定，氣場大到幾乎可以影響全場情緒；牙買加出生的主力中鋒伊榮(Patrick Ewing)身高2.13米，一副忠厚老實的面容，上場永遠用盡全力，不到3分鐘就汗流浹背，罰球時大汗珠不停滴落在罰球線上。這兩位明星在球場上的形象構成鮮明反差。

萊利也是球員出身，1972年洛杉磯湖人奪得NBA總冠軍時他是該隊後衛。退役後他在NBA執教，曾率領湖人四度贏得NBA總冠軍。1991年，帶著五枚總冠軍戒指，萊利從西岸最大城市飛到東岸最大城市，出任紐約人主教練，給該隊帶來新氣象。由於他與電影《教父》中的主角樣貌相似，而且也是天主教徒，他遂被人稱為「教父(Godfather)」。萊利還是時尚偶像，在賽場總穿Armani的訂造西裝，因為他與時裝大師Giorgio Armani是好友。於是，一個專業領域成功人士的經典人設就出現在電視上，福特汽車公司聘請他做豪華轎車系列林肯Town Car的代言人。在紐約本地電視上，他代言的汽車廣告鋪天蓋地（至今網上仍可找到他當年的賣車廣告），令他身價倍漲。

90年代紐約人的主教練萊利，總是穿一身高檔西裝在場邊指揮。(AP)

如果看電視轉播，往往會覺得萊利個子並不高，因為幾位主力球員大體上都比他高一個頭，但這是錯覺。有一天我去MSG採訪紐約人的比賽，面對面見到萊利時才意識到，其實身高1.93米的萊利也算是「小巨人」，因為當時我們幾位記者賽後在球員更衣室外採訪他，都要仰著臉向他提問，否則只能看到他的膊頭。

在球員更衣室內見到的場面更讓我吃驚，剛剛下場的伊榮，把腳放到冰桶裏，用冰塊和融化的水來冰敷小腿和腳。頭上冒汗，腿腳卻泡在冰水中，我忽然意識到做職業運動員太不容易了，這苦不是所有人都能吃的，要扛過來需要強大的毅力。時至今日，那一幕依然留在我腦子裏。

高大中鋒伊榮是紐約人的標誌性球員 (AP)

老對手PK讓粉絲津津樂道

NBA的觀眾人數遠比不上職業棒球大聯盟(MLB)，但NBA的收入和利潤很高，與MLB相差不多。這得益於NBA善於塑造品牌、培養偶像，不僅努力增加電視轉播權和場內廣告的收入，還為球星爭取到代言機會，令他們得到各類品牌的贊助，佐敦與Nike的商業合作便是這種雙贏模式的最經典範例。在互聯網還不發達、智能手機尚未出現的年代，依靠電視這個最有效的大眾傳播媒介，拉高了少數球星、明星教練的人氣，從而創造出巨大的品牌價值，帶動了門票收入和各類波衫波鞋以及紀念品、專利產品的銷售，這是美國體育造富的成功實踐。如今，一提到NBA，我腦裏就跳出當年電視轉播時那段激昂的廣告音樂，還有那句簡短的廣告語（也是電視節目的名字）——NBA on NBC（想看NBA球賽就要看NBC台，NBC是美國全國廣播公司的簡稱，當年NBC與NBA簽了跨年獨家轉播合同）。

在NBA的各種推廣方式中，最能引起球迷興趣、讓他們津津樂道的，可能要數兩個老對手之間的PK及雙方著名球星之間的互動。同為東岸賽區的強隊，紐約人當年與公牛較量過多次，輸多贏少。在佐敦退役去打棒球時，紐約人稍佔上風，但佐敦回歸後，公牛用交換球員的方式塑造了一個全新的鐵三角（佐敦、柏賓和洛文），再次封阻了紐約人進軍總決賽之路，這兩隊之間的每場比賽似乎都帶著很多「歷史包袱」，都有「復仇」與「捍衛榮譽」的故事。

佐敦退役後回歸籃球場，當年令體壇哄動。(AP)

那時另一支經常與紐約人在東岸冠軍爭奪戰中惡鬥的是印第安納溜馬(Indiana Pacers)，這隊有一位善投三分球的後衛叫米拿(Reggie Miller)，因為他喜歡挑釁對手，言語和肢體語言時常出位，一直是容易引起爭議的球員。在1995年溜馬與紐約人爭奪東岸決賽權的關鍵比賽中，米拿在MSG靠神準的三分球和後衛擅長的搶斷能力，於全場比賽結束前最後8.9秒內一人獨得8分，令溜馬反敗為勝，因此被很多紐約人球迷「恨之入骨」。此後，溜馬與紐約人的比賽也像公牛與紐約人的比賽一樣，人氣高漲，場場爆滿，讓NBA大賺特賺。

1997年在紐約尼克斯主場MSG場邊 採訪NBA五十週年紀念比賽的證件

米拿的家庭基因很好，幾個兄弟姊妹都很擅長體育，其中姐姐Cheryl Miller是1984年奪得洛杉磯奧運會女子籃球金牌的美國隊成員，而那年奪得男子籃球金牌的美國隊中，則包括前面提到的佐敦和伊榮，兩人當時都還在大學打球，尚未加入NBA。

善投三分球的米拿喜歡挑釁對手，是個具爭議性的球員。(AP)

公牛與紐約人、溜馬與紐約人，以及其他類似的「老對手」之間競爭，大體上都是在相互尊重的基礎上發展起來，不論是在主場還是在客場，雙方球員都互相尊重，服從裁判。這種著力打造的兩隊良性競爭(rivalry)是提高公眾認知度、增加青少年歸屬感的有效方法，與現在一些地方狹隘的「飯圈文化」不同，它不引導公眾為了支持自己喜愛的公眾人物而攻擊、抹黑其競爭對手，也不鼓勵「零和遊戲」的結果，只想把蛋糕做大，讓大家分享成果。這是NBA能愈做愈強的重要因素之一，非常值得借鑑。

在紐約看中國球星加入NBA

上世紀90年代NBA開始加速國際化，其明顯標誌是首次出現來自亞洲的非美籍球員，第一位是中國的王治郅，他在2001年入選達拉斯獨行俠(Dallas Mavericks)，後來還有姚明、巴特爾、易建聯等多位中國球員加盟NBA。姚明帶來的衝擊最大，美國人很喜歡他的清新溫雅形象，NBA也與地方政府部門合作，把姚明看書的照片放大，貼在紐約街邊巴士站遮雨棚內的玻璃框，用來鼓勵小學生看書。一時間，姚明儼然成了中國形象的代言人。對比今天的中美關係，可以看出美國政府和民間多年來對華認知的轉變。

姚明形象清新溫雅，在NBA廣受歡迎，成為當年中國形象的代言人。(AP)

如今NBA依舊在拓展國際化，既為了比賽質量的提高，也為了開闢和佔領更多有價值的市場。目前與紐約人爭奪總冠軍的馬刺，有來自法國、身高2.24米的中鋒雲班耶馬(Victor Wembanyama)。這位年僅22歲的新星不僅身高出眾，而且反應靈活，具有一般中鋒欠缺的遠投能力。今天他剛剛帶領馬刺在MSG以4分之差險勝紐約人，目前紐約人在局數仍以2:1領先，後天將進行第四場比賽（七場四勝制），鹿死誰手尚難預料，但相信餘下的幾場比賽會精彩激烈。我當然樂見紐約人再次捧杯，希望這一輩紐約人球員不令我失望。