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無可否認，香港已經進入退休潮了！何出此言？我們近來在報章或其他媒介，以至社交媒體，看到愈來愈多談論退休的課題，最普遍就是要多少錢才夠退休，或者港人退休儲備的缺口是多少等等。
理財智慧

北上退休也要交稅？

我要退休
羅國森
我要退休

　　無可否認，香港已經進入退休潮了！何出此言？我們近來在報章或其他媒介，以至社交媒體，看到愈來愈多談論退休的課題，最普遍就是要多少錢才夠退休，或者港人退休儲備的缺口是多少等等。

 

　　隨著跨境養老或北上退休的趨勢日盛，也有人提出一個頗實在的問題，那就是稅務考慮。

 

　　首先，大部分人所指的跨境，當然是指從香港到周邊地區，即是所謂的大灣區。雖然大灣區和香港的距離很近，但由於香港是特區，擁有自己的稅法，和大灣區，或者準確來說，和內地很不同，所以，港人如果住在大灣區，就要考量稅務這個範疇了。

 

北上退休也要交稅？

若被界定為中國的稅務居民，來自內地或香港的收入也要向內地繳納個人所得稅。(Shutterstock)

 

　　最近我就和朋友Henry談到在大灣區退休，可能面對的稅務負擔。

 

　　「其實，如果我在大灣區退休，雖然沒有了工作收入，但我在港仍然有存款收入、股息收入，以及租金收入，這些收入會被內地徵稅嗎？」Henry問。

 

　　「你的問題很好，由於中國實行全球徵稅的原則，最重要是你是否被界定為中國的稅務居民。如是，無論你的收入是來自內地或香港，也要向內地稅務機關申報，以及繳納個人所得稅。」

 

　　「明白，但問題是怎樣界定我是否內地的稅務居民呢？」

 

　　「是這樣的，你可能有兩個身份，一個是『非居民的納稅人』身份，另一個是『居民納稅人』的身份。前者在內地沒有居所，且每年在內地實際居住的時間少於183日；後者則一年居住183日或更多。如果是『非居民納稅人』的身份，你就不用就香港所得的收入納稅，但如果你在內地有投資收入或物業出租的收入，就要就這些收入繳納個人所得稅；如果是『居民納稅人』身份，原則上，就連香港的收入也要繳納內地的個人所得稅了。」

　

　　「咦，聽你這樣說，如果我想『避稅』，每年都要有一半時間返香港，那豈不是與在內地退休的理念有點背道而馳？」

 

　　「明白，這樣的，剛才我說是『原則上』，其實，還有一個條件的，就是即使每年都住滿183日，但只要不是連續6年都如此，你也不需要就香港的收入納稅的！」

 

　　「啊，那好一點！即是我只須6年才回港一次？」

 

　　「是的，其實，這個安排一早已有，過去很多外國人長駐內地工作，為免成為最終的內地稅務居民，每6年就一定會離開內地一次，每次大約一個月，逗留時間就可以重新計算了。」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#大灣區#跨境退休#稅務#香港#中國#稅務居民#個人所得稅#財務規劃
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