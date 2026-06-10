專家看法：通脹已成，市場現實。

FX168全球投資欄報道：

PGIM首席投資策略師Robert Tipp表示：

「通脹還是一個問題嗎？現在看，它更像是一個已經被市場接受的現實問題。」

Tipp稱，過去幾年裏，美聯儲局官員一直希望通脹只是暫時性的。事實證明，這一判斷並沒有奏效。

加息預期與總統表態

美國總統特朗普周日（7日）重申希望利率進一步下調，盡管近期勞動力市場表現強勁。Tipp表示：

「美國經濟可能早在一段時間前就已經能夠承受更高的聯邦基金利率。」

這並不意味著沃什將在下周首次政策會議上加息，但可能需要開始釋放相關訊號。

Tipp補充：

「如果美聯儲局採取緩慢、謹慎的加息方式以確保價格穩定，市場並不會感到太大問題。」

債市反應

市場已對更高利率進行了定價。2年期美國國債孳息率周一（8日）接近4.16厘，創2026年以來高位，高於美聯儲局短期政策利率3.75厘的上限。

周一美股多數反彈，但投資者對標普500指數在4月和5月窄幅上升後的走勢仍有所擔憂。市場仍不願放棄今年的人工智能主題贏家，包括存儲芯片、半導體及韓國股市相關資產。

科技股與AI資本開支風險

上周五（5日）科技股遭拋售後，半導體股周一普遍反彈。邁威爾科技(US.MRVL)、美光科技(US.MU)以及三星權重較高的iShares MSCI韓國ETF(US.EWY)均回升。

儘管伊朗戰爭已進入第100天，油價今年累計上升約60%，且市場關注沃什如何領導美聯儲局，但投資者注意力依然集中在人工智能(AI)主題。

如果長期美債孳息率繼續上升，AI基礎設施融資成本將升高。大型科技公司近期才開始考慮將股權融資納入資金來源組合。

10年期美債孳息率周一接近4.57厘，30年期美債孳息率重新升至5厘以上。

Hirtle & Co。首席投資官Brad Conger表示：

「我們最擔心的是AI資本開支周期。」、「任何擾亂AI敘事的因素，都可能引發大量投資者撤離。」、「市場情緒如此強烈，哪怕一點點偏離，都可能成為觸發點」。

短端美債息繼續上升

如果美聯儲局最終加息，較長期限美債可能作出積極反應，顯示美聯儲局並非單邊傾向寬鬆。

Renaissance Macro Research經濟研究主管Neil Dutta預計，短端美債孳息率將繼續走高。他指出：

「類似2025年底的保險式降息已無必要。」、「所謂保險，是為了防範勞動力市場走弱，而現在看來，這種疲軟已不存在」。

一言括之，美聯儲局加息幽靈重返市場。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）