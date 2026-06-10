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WhatsApp帳戶騎劫騙案｜62歲女受害人借錢予「乖女」買股票 損失$40萬
騙局大拆解
理財智慧

WhatsApp帳戶騎劫騙案｜62歲女受害人借錢予「乖女」買股票 損失$40萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　WhatsApp是香港人最常用的通訊軟件，我們都習慣用WhatsApp跟家人、朋友、同事溝通。不過，是當有親友用WhatsApp向你借錢的時候，就要提高警覺，因為WhatsApp中的「親友」，可能另有其人！上星期警方共接獲超過100宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾$1,800萬港元！

 

　　近日，一名62歲女受害人收到「乖女」WhatsApp，聲稱想與朋友一起買股票，急需錢周轉。受害人不虞有詐，過數給「乖女」的指定銀行戶口。事後她向「真女兒」查證，才知道原來女兒WhatsApp帳戶被騎劫，最後「假女兒」當然失駢，受害人損失40萬港元。

 

　　警方提醒大家，如果親朋戚友突然透過WhatsApp向你借錢，務必先致電核實對方身份。

 

　　防範WhatsApp帳戶被騎劫方法：

 

　　●    開啟帳戶雙重驗證

　　●    定期檢查並登出陌生綁定裝置

　　●    絕不分享WhatsApp驗證碼及轉移代碼

　　●    避免點擊不明連結

 

WhatsApp帳戶騎劫騙案｜62歲女受害人借錢予「乖女」買股票 損失$40萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#WhatsApp#理財智慧#熱話#騙徒#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#WhatsApp騎劫#借錢騙案
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