南豐紗廠榴槤市集︱14間人氣甜品店＋必食酥皮榴槤西米布甸撻＋榴槤白兔糖＋芝士撻

榴槤Fans好忙！今個星期六日荃灣南豐紗廠舉辦的榴槤甜品祭——「夏日榴槤忘返市集」，市集強勢召集了14間人氣小店及品牌，一次過可以食齊榴槤白兔糖、爆餡班戟、濃郁芝士撻、西米布甸等多款多款冰涷、香甜濃郁又創新的榴槤甜點，各位榴槤控絕對不可錯過！

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IKEA 榴槤雪糕︱D24榴槤牛奶新地$9＋新口味D163葫蘆榴槤肉＋千層撻酥＋巴斯克蛋糕

6月13至14日一連兩日，南豐紗廠聯乘Popupshogun驚喜呈獻「夏日榴槤忘返市集」，集結14家主打以果王入饌的人氣小店，帶來多款榴槤美食。焦點推介包括Sugar Brothers HK的千層酥皮榴槤西米布甸撻，以鬆脆酥皮包裹濃郁細滑的榴槤果餡，重口味必食之選。My Tart 的貓山王拉絲芝士撻，集拉絲芝士夾心、貓山王果肉及招牌撻皮於一身，層次豐富。



Sugar Brothers HK千層酥皮榴槤西米布甸撻

My Tart的貓山王拉絲芝士撻

Sugarmama 榴槤白兔糖，為經典糖果注入新口味，「榴槤天地」帶來限定榴槤Tiramisu、榴槤西米露以及榴槤大福，每口都是果香四溢。

Sugarmama 榴槤白兔糖



榴槤天地 榴槤Tiramisu、榴槤西米露以及榴槤大福



齋佬-甜品工房榴槤桃雪椰汁鮮奶



InMart 榴槤巴斯克蛋糕



Sweet Memories榴槤卷蛋、雪米果、雪糕餅、果乾、芝士餅及糖不甩



Rayca’s Chocolate手工榴槤朱古力



InMart 榴槤巴斯克蛋糕

泰家嫂 THAIKASO榴槤爆餡班戟



蕉仔沾醬麻糬 榴槤沾醬麻糬

夏日榴槤忘返市集

日期：2026年6月13至14日

時間：下午1時至晚上8時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1/F