hot talk 1點鐘｜傳內地豪擲萬億建數據中心 | 旗艦店大電影輪番上陣泡瑪返炒？ | 拆解5月內地汽車零售數據

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

據《彭博》引述消息指，中國擬斥資2萬億元人民幣，於未來五年內在全國各地建造數據中心，計劃建立一個覆蓋全國的算力網。而中移動、中電信等國有企業將負責大部分數據中心的營運服務。三大中資電訊股聞訊上揚，消息對電訊股有多大利好？

泡泡瑪特國際集團首席營運官司德接受《彭博》訪問時披露，公司現時在美國有約80間門店，計劃今年增至逾100間，第4季將在紐約時代廣場及第五大道開設旗艦店。司德指，公司正與Sony合作拍攝Labubu電影，預計最快2028年夏季上映，泡泡瑪特密集迎利好，上破前高位冇壓力？

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