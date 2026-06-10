3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

以後去Circle K都買到 3COINS人氣熱賣產品！YAICHI 集團旗下營運的日本人氣生活品牌 3COINS 與 Circle K 香港達成策略性合作，首階段全港 11 間指定Circle K 分店，可選購約 30 款精選產品，包括人氣微波爐多功能烹調盒、收納折疊傘毛巾套、美妝配件、寵物相關產品及旅行用品等，最重要係YAICHI TOMO 會員可於享「與日同價」優惠。

重點產品包括：

• 掀起搶購熱潮的微波爐多功能烹調盒

• 收納折疊傘毛巾套

• 三用式清潔筆

• 頭皮護理按摩梳

• 旅行友善生活小物

• 美妝配件

• 旅行用品

• 寵物相關產品（ Go Park 店分店限定）

微波爐用多功能烹調食物盒，內層採用不沾鍋高溫塗層，料理完可直接美觀上桌。

微波爐用蒸煮器專為追求健康少油、精緻輕食的日常料理需求而設計。

Circle K 優先發售款產品，包括濃郁焦糖杏仁爆谷，每一粒爆谷都均勻裹上厚實且充滿光澤的職人級焦糖層，配搭香脆的杏仁片，入口即散發濃郁的焦香與堅果氣息，層次豐富且令人欲罷不能。邋還有牛奶餅，每片餅乾均融入了醇厚的高品質鮮乳，質地香酥且密實而低糖口味。

【Circle K 優先發售】濃郁焦糖杏仁爆谷、牛奶餅

三用式清潔筆，將三種不同功能的細緻刷頭結構融合在精巧的筆身中，徹底解決了無線耳機盒、手機充電孔或鍵盤細縫等日常最難清理的污垢死角，

行李箱雙杯套夾



雙頭輕量拖鞋



隨行多用途手機支架



迷你數碼玩具相機【香港限定版】

3COINS進駐的11間Circle K 分店地址

新界

• 粉嶺嘉福邨商場中心6號舖

• 馬鞍山頌安商場1號舖

• 西沙Go Park 二期LG12 號舖

• 天水圍置富嘉湖1期地下G76&G79A號舖

• 屯門良景廣場2樓L229A & L229B號舖

• 將軍澳明德邨明德商場19號舖

九龍

• 長沙灣昇悅商場一樓126號舖

• 九龍灣淘大花園第一期商場27-30號舖

• 觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座地下舖

• 油麻地碧街50及52號地下舖

港島

• 金鐘金鐘廊1樓Lab Concept F01-02號舖