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香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
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香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
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3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠
Jetso
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3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:3COINS

　　以後去Circle K都買到 3COINS人氣熱賣產品！YAICHI 集團旗下營運的日本人氣生活品牌 3COINS 與 Circle K 香港達成策略性合作，首階段全港 11 間指定Circle K 分店，可選購約 30 款精選產品，包括人氣微波爐多功能烹調盒、收納折疊傘毛巾套、美妝配件、寵物相關產品及旅行用品等，最重要係YAICHI TOMO 會員可於享「與日同價」優惠。

 

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

 

　　重點產品包括：

 

　　•    掀起搶購熱潮的微波爐多功能烹調盒

　　•    收納折疊傘毛巾套

　　•    三用式清潔筆

　　•    頭皮護理按摩梳

　　•    旅行友善生活小物

　　•    美妝配件

　　•    旅行用品

　　•    寵物相關產品（ Go Park 店分店限定）

 

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

微波爐用多功能烹調食物盒，內層採用不沾鍋高溫塗層，料理完可直接美觀上桌。

微波爐用蒸煮器專為追求健康少油、精緻輕食的日常料理需求而設計。

 

　　Circle K 優先發售款產品，包括濃郁焦糖杏仁爆谷，每一粒爆谷都均勻裹上厚實且充滿光澤的職人級焦糖層，配搭香脆的杏仁片，入口即散發濃郁的焦香與堅果氣息，層次豐富且令人欲罷不能。邋還有牛奶餅，每片餅乾均融入了醇厚的高品質鮮乳，質地香酥且密實而低糖口味。

 

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

【Circle K 優先發售】濃郁焦糖杏仁爆谷、牛奶餅

 

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

三用式清潔筆，將三種不同功能的細緻刷頭結構融合在精巧的筆身中，徹底解決了無線耳機盒、手機充電孔或鍵盤細縫等日常最難清理的污垢死角，

 

3COINS進駐Circle K︱11間分店同步販售30款人氣產品＋優先發售零食＋「與日同價」優惠

行李箱雙杯套夾
 

 

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雙頭輕量拖鞋
 

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隨行多用途手機支架
 

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迷你數碼玩具相機【香港限定版】

 

3COINS進駐的11間Circle K 分店地址

 

新界

•    粉嶺嘉福邨商場中心6號舖

•    馬鞍山頌安商場1號舖

•    西沙Go Park 二期LG12 號舖

•    天水圍置富嘉湖1期地下G76&G79A號舖

•    屯門良景廣場2樓L229A & L229B號舖

•    將軍澳明德邨明德商場19號舖

 

九龍

•    長沙灣昇悅商場一樓126號舖

•    九龍灣淘大花園第一期商場27-30號舖

•    觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座地下舖

•    油麻地碧街50及52號地下舖

 

港島

•    金鐘金鐘廊1樓Lab Concept F01-02號舖

 

Tags:#3COINS#Circle K#著數優惠#Jetso#Hot Deals#Shopping
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習近平訪問北韓
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你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？

緩和朝鮮半島核競賽
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應對日本「新型軍國主義」
62%
深化東北亞經濟合作
6%
鞏固中朝戰略關係
26%
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投票期：2026-06-08 ~ 2026-07-08
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