meta.ai 殺死了舊時代 Marketing？行銷人必讀的 GEO 與公關新局 

早前 meta.ai 正式進駐 Threads，網民用唔同方式喺 Threads 內「善用」meta.ai。寫懶人包、fact check、求說明、開玩笑等，再一次將 Content Marketing 嘅力量推高一小級，久等多年 Meta 終於有一點小創意。Meta 此舉除提升 Threads 嘅玩味性外，更能同時快速地收集數據同訓練 AI 模型，係非常醒目嘅一著。呢個新玩法令平台用戶玩得開心，但相反如身為 marketer 嘅你就應該愈來愈頭痕。因為簡單將 AI 植入社交平台之上，其實從另一角度睇係慢慢地肢解緊傳統 marketing 嘅底層邏輯。

早前筆者亦有談及 AI 出現大大影響著傳統 SEO／SEM 玩法，AI 搜尋已直接沒收大部分搜尋引擎嘅流量。而今天 meta.ai 再下一城，用戶可以喺開 Po 時或留言區內直接用 AI，唔洗再跳出平台、唔理任何用戶嘅 Po，都能即時同 AI 互動。呢種 AI 簡單化同普及化，相信好快會完完全全地殺死 SEM，再繼而令傳統 SEO 戰爭力大大減弱，所以我哋定策略時要開始由 SEO 轉向到 GEO（生成式引擎優化）。放棄一向「關鍵字」思維，改為研究如何優化內容結構、如何建立用戶評價「數據庫」等，先能為各大 AI 引擎提供合適養分。

第二個痛點就係 meta.ai 呢類玩法會變成公司／KOL包裝紙嘅照妖鏡，更好容易令留言區失控。過去公司小編／KOL 為公司／自己提升品牌形象時，內容難免會有不少重新包裝過嘅「水分」，但而家 AI 就變成即時照妖鏡，用戶能會利用 AI 直接挑戰公司／產品嘅透明度。即時留言利用 AI 點出產品資訊嘅不對稱、搵出巿場上同類產品價格／評價歷史等，都能秒速將品牌包裝紙拆穿。更甚嘅係，公司／KOL嘅黑歷史亦會因而經常被 meta.ai「翻舊帳」。所以小編們必須學會如何應對呢類 AI 生成嘅公關危機，而長線策略上亦要好好建立更多「真實」口碑，而非用廣告堆砌，品牌先能長時間經得起考驗。

meta.ai 嘅根係生於 Meta 所有社交平台之上，擁有大量用戶個人數據，而用戶 follow過嘅朋友、KOL 或公司帳號更會令呢個數據網絡變得十分強大。如 meta.ai 繼續進化、用戶繼續提供個人資料，將來就能生成出一個你專屬嘅個人 AI 助理，亦係 Meta獨有嘅優勢。