中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

最近，中東戰火有外溢到高加索地區的明顯跡象，這對國際社會而言是個極為危險的訊號。

伊朗稱不滿以色列在停火協議下仍猛烈攻擊黎巴嫩南部，因此就在6月7日向以色列發射了多枚導彈，第二天以色列便對伊朗境內的德黑蘭、大不里士(Tabriz)等城市展開猛烈報復性空襲。伊朗官方媒體隨即指控以軍在這一輪空襲中，部分攻擊是從裏海方向發動，阿塞拜疆再次讓以色列利用其領土或領空作為跳板，以色列的無人機、小型飛行器或戰機才得以潛入伊朗領空。這又引發了伊朗對阿塞拜疆的直接軍事報復。

伊朗西北部重要城市大不里士屢次成為以色列空襲目標 (AP)

這三國之間的衝突不是第一次，但今次特別惹外界關注，當大家都渴望美以伊早日結束戰爭，還世界一個安全的霍爾木兹海峽之際，突然又傳來節外生枝的消息。雖然阿塞拜疆極力否認讓以色列借用領土和航線襲擊伊朗，但阿以兩國一直有軍事結盟，阿國向以色列提供大量原油，後者則向前者輸出先進軍備，而阿國的軍隊更獲以國培訓，兩國關係非常密切。美國媒體CNN早報道以色列有特種部隊常駐於阿塞拜疆。

在6月5日，即衝突之前，CNN又發布獨家調查報道，更明確指出以色列在與伊朗交戰期間，秘密於阿塞拜疆南部部署了精銳軍事與情報部隊，包含特種突擊隊、精銳直升機機降突擊與搜救部隊，以及情報機構「摩薩德」的特工，而他們活躍的南部地區，乃靠近伊朗北部邊境多個地點，其中一處據點距離伊朗西北部重要城市大不里士僅約96公里，這現已成為對抗伊朗的前沿秘密據點之一，甚至有消息指今年3月暗殺伊朗革命衛隊高官的行動，就是從阿塞拜疆出發執行。

阿塞拜疆與以色列有軍事結盟，阿國的軍隊獲以國培訓。(AP)

無論阿塞拜疆怎樣否認，伊朗已認定該國是以色列的「幫兇」。如是者，美以伊戰爭會否就這樣外溢到高加索，影響到該地區本已非常複雜的地緣格局？

德黑蘭早已警告絕不容忍「第三國」利用高加索進攻伊朗，如巴庫當局被證實繼續協助以軍，德黑蘭可能直接用導彈或無人機襲擊阿塞拜疆的基礎設施。伊朗境內有約2000萬阿塞拜疆裔人口，兩國交惡有可能對伊朗境內的少數族群起煽動作用。

與伊朗西北部接壤的阿塞拜疆(Azerbaijan)，和亞美尼亞(Armenia)有邊境糾紛。(Shutterstock)

不過，最令人憂慮的是，這同時大有可能加劇亞美尼亞和阿塞拜疆之間邊境的走廊危機。阿塞拜疆一直想開通橫穿亞美尼亞領土的「贊格祖爾走廊」，但伊朗因擔心失去與亞美尼亞的邊界，一直力圖阻止這條走廊開通。若伊朗因戰事分身乏術，阿塞拜疆可能在傳統盟友土耳其和以色列的支持下，強行吞併亞美尼亞南部，這會導致亞美尼亞面臨嚴重的難民潮和能源中斷，並被迫尋求西方盟友如歐盟等國家的防務庇護。

大國勢力在高加索可能重新洗牌。高加索地區傳統上是俄羅斯的勢力範圍，但因俄羅斯已深入烏克蘭戰爭的泥沼中，這會令阿塞拜疆的鐵桿盟友土耳其藉機進一步擴大其在南高加索的主導權，俄羅斯的威信再次受挑戰。

阿塞拜疆擁有豐富天然資源，是歐洲重要的石油和天然氣供應國。(Shutterstock)

本來國際能源市場已因霍爾木兹海峽被封鎖而變得異常緊張，如果作為歐亞交通與能源通道的高加索又出事，這將直接影響該地區的跨國鐵路、港口和公路運輸。再者，阿塞拜疆是歐洲重要的石油和天然氣供應國，一旦捲入戰火，當地的油氣管線將面臨極高的受襲風險，這必加劇國際能源市場的震盪。