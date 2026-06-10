歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
七月
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度：
18/07/2026 - 20/07/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
最近，中東戰火有外溢到高加索地區的明顯跡象，這對國際社會而言是個極為危險的訊號。
國際評論

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

容我世說
張翠容
容我世說

　　最近，中東戰火有外溢到高加索地區的明顯跡象，這對國際社會而言是個極為危險的訊號。

 

　　伊朗稱不滿以色列在停火協議下仍猛烈攻擊黎巴嫩南部，因此就在6月7日向以色列發射了多枚導彈，第二天以色列便對伊朗境內的德黑蘭、大不里士(Tabriz)等城市展開猛烈報復性空襲。伊朗官方媒體隨即指控以軍在這一輪空襲中，部分攻擊是從裏海方向發動，阿塞拜疆再次讓以色列利用其領土或領空作為跳板，以色列的無人機、小型飛行器或戰機才得以潛入伊朗領空。這又引發了伊朗對阿塞拜疆的直接軍事報復。

 

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

伊朗西北部重要城市大不里士屢次成為以色列空襲目標 (AP)

 

　　這三國之間的衝突不是第一次，但今次特別惹外界關注，當大家都渴望美以伊早日結束戰爭，還世界一個安全的霍爾木兹海峽之際，突然又傳來節外生枝的消息。雖然阿塞拜疆極力否認讓以色列借用領土和航線襲擊伊朗，但阿以兩國一直有軍事結盟，阿國向以色列提供大量原油，後者則向前者輸出先進軍備，而阿國的軍隊更獲以國培訓，兩國關係非常密切。美國媒體CNN早報道以色列有特種部隊常駐於阿塞拜疆。

 

　　在6月5日，即衝突之前，CNN又發布獨家調查報道，更明確指出以色列在與伊朗交戰期間，秘密於阿塞拜疆南部部署了精銳軍事與情報部隊，包含特種突擊隊、精銳直升機機降突擊與搜救部隊，以及情報機構「摩薩德」的特工，而他們活躍的南部地區，乃靠近伊朗北部邊境多個地點，其中一處據點距離伊朗西北部重要城市大不里士僅約96公里，這現已成為對抗伊朗的前沿秘密據點之一，甚至有消息指今年3月暗殺伊朗革命衛隊高官的行動，就是從阿塞拜疆出發執行。

 

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

　　阿塞拜疆與以色列有軍事結盟，阿國的軍隊獲以國培訓。(AP)

 

　　無論阿塞拜疆怎樣否認，伊朗已認定該國是以色列的「幫兇」。如是者，美以伊戰爭會否就這樣外溢到高加索，影響到該地區本已非常複雜的地緣格局？

 

　　德黑蘭早已警告絕不容忍「第三國」利用高加索進攻伊朗，如巴庫當局被證實繼續協助以軍，德黑蘭可能直接用導彈或無人機襲擊阿塞拜疆的基礎設施。伊朗境內有約2000萬阿塞拜疆裔人口，兩國交惡有可能對伊朗境內的少數族群起煽動作用。

 

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

與伊朗西北部接壤的阿塞拜疆(Azerbaijan)，和亞美尼亞(Armenia)有邊境糾紛。(Shutterstock)

 

　　不過，最令人憂慮的是，這同時大有可能加劇亞美尼亞和阿塞拜疆之間邊境的走廊危機。阿塞拜疆一直想開通橫穿亞美尼亞領土的「贊格祖爾走廊」，但伊朗因擔心失去與亞美尼亞的邊界，一直力圖阻止這條走廊開通。若伊朗因戰事分身乏術，阿塞拜疆可能在傳統盟友土耳其和以色列的支持下，強行吞併亞美尼亞南部，這會導致亞美尼亞面臨嚴重的難民潮和能源中斷，並被迫尋求西方盟友如歐盟等國家的防務庇護。

 

　　大國勢力在高加索可能重新洗牌。高加索地區傳統上是俄羅斯的勢力範圍，但因俄羅斯已深入烏克蘭戰爭的泥沼中，這會令阿塞拜疆的鐵桿盟友土耳其藉機進一步擴大其在南高加索的主導權，俄羅斯的威信再次受挑戰。

 

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

阿塞拜疆擁有豐富天然資源，是歐洲重要的石油和天然氣供應國。(Shutterstock)

 

　　本來國際能源市場已因霍爾木兹海峽被封鎖而變得異常緊張，如果作為歐亞交通與能源通道的高加索又出事，這將直接影響該地區的跨國鐵路、港口和公路運輸。再者，阿塞拜疆是歐洲重要的石油和天然氣供應國，一旦捲入戰火，當地的油氣管線將面臨極高的受襲風險，這必加劇國際能源市場的震盪。

Tags:#容我世說#大國博弈#中東戰火#中東局勢#伊朗#以色列#以色列-伊朗衝突#阿塞拜疆#高加索地區#國際關係#地緣政治#軍事聯盟#德黑蘭#大不里士#亞美尼亞#贊格祖爾走廊#俄羅斯#土耳其#國際能源市場#霍爾木茲海峽
Add a comment ...Add a comment ...
美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機
更多容我世說文章
美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機

投票區

習近平訪問北韓
119
|
1

你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？

緩和朝鮮半島核競賽
1%
應對日本「新型軍國主義」
62%
深化東北亞經濟合作
7%
鞏固中朝戰略關係
25%
無意見
5%
投票期：2026-06-08 ~ 2026-07-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處