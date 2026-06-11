近日環球股跌基本原因是市場有3個估錯：利率、戰事和發雞盲。

美聯儲局6月16日至17日議息會議進入倒計時，這是新任主席沃什首次主持會議，市場聚焦其對貨幣政策的表態及加息預期傾向，全球市場博弈氛圍持續升溫。

規模達31萬億美元的美債市場釋放明確訊號，當前美國2年期國債收益率升至一年多來高點約4.15厘，顯著高於聯儲局3.5厘至3.75厘的政策利率區間，這一分歧自今年3月顯現。受5月非農就業數據超預期等因素影響，交易員預期聯儲局最快或於10月加息至少25個基點，以遏制通脹及AI熱潮推動的經濟過熱風險。

美國糧食通脹難下，美國總統特朗普的美資回歸建廠，必然使就業熾熱，加重了市場對通脹的恐懼，利率必被托起。要減息，怕要到2027年後，由現時至2027年，市場將被加息氣氛籠罩。

以色列總理內塔尼亞胡，因怕戰火一停，自己的貪污罪會被上庭，而持續作妖，連特朗普也叫不停他停火，這會使霍爾木茲海峽長久不能通航。地緣政治不穩，金融市場怎能好？

投資美國AI回報跟不上

對AI股市最大的傷害，是人人都發雞盲式的猛投AI，但就無考慮過AI的盡頭是電力。美國過往30年對電網投資不足，就算日後AI是勁、勁、勁，但當電力是不足、不足、不足時，會否出現每日要拉閘配電（當然是講得誇張了），但美電力一日不補足上來，美AI仍是只得半條命，此即，有金都無得執。

因此，在一眾AI大廠數據中心(Data Center)落成後，竟然無足夠電可用，今時的AI投資者就會發現自己投美AI早了一年至半年，回報跟不上，股市便會崩。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）