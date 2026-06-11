世界盃2026｜啟德體育園免費直播超過30場日間賽事！免費派可樂＋免費泊車優惠＋食肆提早於上午7時營業

世界盃即將揭幕，作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園將於6月12日至8月7日期間傾力打造「啟動夏日足球狂熱」主題活動，融合世界足球賽事直播、足壇傳奇珍藏回顧、美食應援、周邊商品、足球體驗及多重消費獎賞等，化身最強「球迷大本營」！

為了讓全城球迷盡情投入世界足球盛事熱潮，體育園特別得到Now TV的鼎力支持，於啟德零售館2的中庭大電視免費直播超過30場世界足球盛事日間賽事，並精選播放賽事精華片段重溫，為全港市民帶來「現場級」的睇波體驗，一同吶喊助威，感受心跳加速的現場震撼感！

於2026年6月12日至7月20日期間，啟德體育園聯乘可口可樂公司，於指定日子及時間，免費派發可口可樂等指定飲品，讓球迷一邊暢飲，一邊投入緊張刺激的比賽氣氛（禮品派發活動詳情有待公佈，並受有關條款及細則約束）。

另外，AC米蘭足球學院香港將正式進駐體育園，並於6月13日至28日期間率先帶來一系列足球主題企劃活動，包括周末「足球×藝術」⼯作坊，以及為「啟德體育園之友」會員特別帶來免費兒童足球體驗班。在專業教練團隊的指導下，小朋友可於足球班學習足球技巧、提升球感與身體協調，並在充滿歡樂的氛圍中建立自信與團隊精神，名額有限，萬勿錯過！

AC米蘭足球學院香港將為「啟德體育園之友」會員特別帶來免費兒童足球體驗班。

AC米蘭足球學院香港將推出周末「足球×藝術」⼯作坊。

配合早上的精彩賽事直播，不讓球迷「空肚應戰」，體育園內多間食肆組成強勁的「早午餐陣容」，包括四寶食堂、敏華冰廳、名苑酒家、PHI Coffee & Pancake等，精心呈獻多款的早午餐美食，部分食肆最早更於早上7時開門助攻。此外，多間食肆更推出一系列足球主題的特色餐飲及優惠，美食廣場Food Gala更特別聯手場內多間人氣食肆如「幸福巷子」及「蝦麵店」等推出限時禮遇，顧客凡惠顧即可享低至85折優惠，或獲贈特色小食。

居食屋「和民」

啟德零售館2，G樓M2-017

身穿球衣即享三得利頂級啤酒買一送一優惠

Grove

啟德零售館3，G樓M3-004

特別調配兩款主題特飲──「冠軍獎盃特飲」菠蘿柑桔檸檬茶及「活力綠茵」奇異果香水檸檬茶

Pizza Hut

啟德零售館3，2樓M3-204

出示指定Pizza Hut社交媒體帖子，並惠顧堂食滿港幣$200或外賣自取滿港幣$150，可享免費原味/香辣雞翼8隻或經典蒜茸包1客

要成為最強的「第12人」，身上怎能缺少一件代表信仰的黃金戰衣？啟德零售館化身「足球朝聖地」，齊集多間運動潮流品牌巨頭及球會限定店， adidas、 FanTown聚星商店 、DECATHLON、NIKE、Puma等全體列陣，備齊熱門國家隊官方球衣、球迷版球衣、專業配備及足球主題商品，滿足所有打氣與實戰需求。

此外，adidas更強勢上架「FIFA WORLD CUP 2026™ 世界盃官方比賽用球」及可愛的足球鎖匙扣；nsew-任天堂正規商品販賣店更推出全新的足球模擬遊戲《eFootball™ Kick-Off! Nintendo Switch™ 2》，讓球迷在看球之餘也能在虛擬綠茵場上陣對戰。

adidas Sport Performance

啟德零售館2，G樓 M2-004 & 005

多款國家隊球衣（包括阿根廷、德國、西班牙、日本等）及FIFA WORLD CUP 2026™ 世界盃官方比賽用球

Catalog

啟德零售館1，G樓 M1-007 & 008

Coca Cola 造型女裝球衣

DECATHLON

啟德零售館1，G樓 M1-001 & 002

多款打氣球衣（包括阿根廷、法國、西班牙、德國等）

FanTown 聚星商店

啟德零售館2，G樓 M2-004 & 005

多款國家隊球衣（包括阿根廷、西班牙、日本等）及限定毛絨潮玩精品

Li-Ning

啟德零售館1，1樓 M1-101 & 102

Way of Wade 足球Tee系列

NIKE

啟德零售館2，G樓 M2-013

多款國家隊球衣（包括英格蘭、法國、巴西、美國、韓國等）

nsew-任天堂正規商品販賣店

啟德零售館2，1樓 M2-111

《eFootball™ Kick-Off! Nintendo Switch™ 2》

PUMA

啟德零售館2，G樓 M2-008

國家隊球衣，包括葡萄牙，以及「Showtime Pack」足球鞋系列

Warmies

啟德零售館2，3樓 M2-LA302B

Warmies足球造型毛公仔

體育園於「啟動夏日足球狂熱」活動期間，為大家準備了多重消費大激賞，優惠高達港幣$400！適逢七一回歸29周年的大日子，7月首兩星期更推出「加碼戰術」，加推額外消費獎賞，將全城足球狂熱推向高峰！

獎賞 1：消費即減港幣$100

於2026年6月12日至7月30日期間，「啟德體育園之友」會員只要掃描場內指定二維碼，有機會領取港幣$100購物優惠券，並於園內指定商店消費滿港幣$900，即享港幣$100折扣。

獎賞 2：即搶商戶購物禮券

於2026年6月12日至7月30日期間，「啟德體育園之友」會員只要掃描場內指定二維碼，即可領取多款指定商戶購物優惠券，獎賞總值高達港幣$300。

獎賞 3：睇波特設免費泊車優惠

於2026年6月12日至7月20日期間，在早上 8 時至下午 1 時，於啟德零售館消費滿港幣 $100，即享主場館停車場免費泊車優惠。此優惠不適用於大型活動日子或特定日子（包括6月27至28日及7月10至12日）。有關詳情，請瀏覽啟德體育園網頁。

獎賞 4：七一慶回歸加碼獎賞

世界足球盛事期間適逢七一回歸29周年，體育園更特別於 7月1日至14日推出「七一慶回歸加碼獎賞」，「啟德體育園之友」會員於指定商戶消費滿港幣$300，即可獲贈港幣$30美食餐飲券，全城同歡賀回歸！

啟德體育園「啟動夏日足球狂熱」

日期：2026年6月12日至8月7日

地點：啟德體育園

網址：https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/events-tickets/summer-football-viva