溫傑星期四｜美CPI創逾三年高年內加息無懸念 | 監管整治618內捲電商！ | 低撈滙控係時候？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國5月消費物價指數(CPI)按年升4.2%，按月升0.5%，兩項數據均符合市場預期，按年升幅更創2023年4月以來新高，反映中東局勢推高能源成本的影響仍在持續。 撇除波動較大的食品及能源後，5月核心CPI按年升2.9%，符合市場預期，升幅加快0.1個百分點。 債券交易員繼續押注聯儲局年內加息。

618大促在即，北京市場監督管理局卻約談淘寶(天貓)、京東、拼多多、抖音及小紅書共五家電商平台，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「6-18」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險。電商股大促炒作破滅？

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